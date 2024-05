AutoIndex 2024: Bilejerne er blevet mindre tilfredse med deres biler

now playing

I 2023 oplevede mange bilejere en fortsat nedadgående tilfredshed med deres biler, forhandlere og værksteder. Dette fremgår af den omfattende AutoIndex-undersøgelse fra 2024, hvor 22.000 danske bilejere har delt deres meninger. Blandt de mærker, der oplever størst tilbageslag, er Tesla og Skoda, som begge ser en signifikant nedgang i kundetilfredshed.

Tesla: Fra top til flop

Ifølge årets AutoIndex falder Tesla drastisk fra en 10.-plads til en 19.-plads blandt 23 evaluerede bilmærker. Specifikt fremhæves det, at Tesla ligger i bunden, når det kommer til tilfredshed med forhandlere. Kun Fiat performer dårligere i værkstedsvurderingerne. Selvom Tesla klarer sig en anelse bedre med hensyn til selve bilen, er det ikke nok til at opveje utilfredsheden på de andre områder.

“Tesla har ikke levet op til den hype, der følger med mærket. Dets begrænsede fysiske tilstedeværelse og den primært online kundeservice er nogle af årsagerne til den dalende tilfredshed,” forklarer Søren W. Rasmussen, bilteknisk redaktør hos FDM.

BMW holder topplaceringen

På trods af et generelt fald i tilfredsheden, formår BMW at bevare sin topplacering i AutoIndex, selvom mærket også oplever en mindre tilbagegang. Kun Suzuki og Nissan rapporterer om nogen nævneværdig fremgang i undersøgelsen, hvilket fremhæves som et resultat af deres pålidelighed, økonomiske fordele og stærke garantiordninger.

“Suzuki og Nissan demonstrerer værdien af driftssikkerhed og omkostningseffektivitet, hvilket resonerer godt med forbrugerne i usikre økonomiske tider,” tilføjer Rasmussen.

Metodologi og vægtning i AutoIndex

AutoIndex-undersøgelsen bygger på mere end 120 spørgsmål og er udført af Loyalty Group. I den samlede vurdering tæller oplevelsen af selve bilen 40%, mens forhandlerens og værkstedets kompetencer samt kundens loyalitet over for mærket hver især vejer 20%.

Resultaterne fra AutoIndex 2024 peger på en tydelig trend, hvor bilejernes forventninger og oplevelser ikke altid stemmer overens med de ydelser, de modtager fra bilproducenter og forhandlere.