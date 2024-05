Begyndelsen på en hybrid-æra: Den nye Porsche 911 Carrera GTS

Porsche introducerer hybridteknologi i den ikoniske 911-serie med den nye Carrera GTS, der kombinerer høj ydeevne og innovativ teknologi.

Efter en omfattende udviklingsproces præsenterer Porsche nu den første 911 med hybridteknologi. Den nye 911 Carrera GTS er designet til at levere ekstra kraft og ydeevne og repræsenterer en betydelig opdatering af 911-serien.

Revolutionerende drivlinje og forbedret ydeevne

Hjertet i den nye 911 Carrera GTS er en nyudviklet 3,6-liters boxermotor udstyret med to elektriske motorer. Den ene motor er integreret i turboen for at levere øjeblikkeligt ladetryk, mens den anden motor er placeret i den 8-trins PDK-gearkasse og bidrager med ekstra hestekræfter og drejningsmoment. Denne innovative drivlinje er forbundet til et kompakt højvoltsbatteri, som kan lagre op til 1,9 kilowatttimer strøm og opererer med en spænding på 400 volt.

Trods integrationen af hybridteknologi er vægtforøgelsen begrænset til 50 kilo, takket være brugen af letvægtsmaterialer, herunder et lithium-ion-batteri til bilens 12-volts system.

Uovertruffen præstation

Den nye 3,6-liters boxermotor yder 485 hestekræfter alene, mens elmotorerne øger den samlede systemydelse til 541 hestekræfter og 610 Newtonmeter drejningsmoment. Dette resulterer i en markant forbedring med en 0-100 km/t tid på kun tre sekunder og en topfart på 312 km/t, hvilket gør den nye 911 Carrera GTS til den hurtigste i sin klasse.

Motorsportens indflydelse

Den nye Carrera GTS er den første gademodel fra 911-serien, som anvender hybridteknologi. Erfaringer fra motorsporten, herunder den elektrificerede 911 GT3 R Hybrid fra 2010, har været afgørende i udviklingen. “Vi måtte udvikle og teste en bred vifte af ideer og koncepter for at nå frem til et hybridsystem, som passer perfekt til en 911. Resultatet er blevet en unik drivlinje, som matcher modellens grundlæggende koncept og forbedrer dens præstationer betydeligt,” udtaler Frank Moser, chef for 911- og 718-modellinjerne hos Porsche.

Facelift og forbedringer

Mens 911 Carrera GTS introducerer hybridteknologi, forbliver 911 Carrera med en forbedret treliters boxermotor. Opdateringer inkluderer nye turboladere og intercooler, som forbedrer både effekt og brændstoføkonomi. Desuden har hele 911-serien fået en visuel opgradering med en ny front, integrerede lysfunktioner og mere effektive luftindtag.

Indvendigt byder den nye 911-serie på forbedret digital instrumentering og et opdateret infotainmentsystem med dybere integration af Apple CarPlay og mulighed for videostreaming som ekstraudstyr.

Tilgængelighed og priser

Den nye Porsche 911 Carrera lanceres først som Coupé og Cabriolet med baghjulstræk, mens 911 Carrera GTS fås med både bag- og firehjulstræk og som Coupé, Cabriolet og Targa. Priserne i Danmark starter ved 2.454.900 kr. for 911 Carrera og 3.289.900 kr. for 911 Carrera GTS. De nye modeller vil være tilgængelige hos Porsche Center Aarhus og Porsche Center København fra efteråret 2024.