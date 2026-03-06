Bilforsikring som ung: Derfor betaler du 3 gange mere end dine forældre – og sådan sænker du prisen

At få sit kørekort er en frihed, mange unge glæder sig til. Men den frihed kommer hurtigt med en pris – og ikke kun for selve bilen. For mange unge er det faktisk bilforsikringen, der bliver den største økonomiske overraskelse. Det kan virke voldsomt, at du som ny bilist skal betale langt mere end dine forældre, selv hvis I kører i samme type bil. Men der er gode forklaringer på forskellen – og endnu vigtigere: der er konkrete måder at gøre noget ved det på.

Hvorfor unge betaler så meget for bilforsikring

Forsikringsselskaber arbejder med risiko, og her er alder en afgørende faktor. Statistikker viser, at unge bilister oftere er involveret i ulykker, især i de første år efter kørekortet er i hus. Det handler i høj grad om erfaring. Når du stadig er ny i trafikken, er dine reaktioner og vurderinger ikke lige så skarpe som hos en rutineret bilist.

Derudover mangler unge en historik. Dine forældre har typisk opbygget mange års skadefri kørsel, hvilket giver dem lavere priser. Som ung starter du fra bunden, og det gør dig automatisk dyrere at forsikre. Forsikringsselskaberne har simpelthen ikke noget datagrundlag, der viser, at du er en “sikker investering”.

Samtidig vælger mange unge biler, der er dyrere at forsikre. Det kan være modeller med flere hestekræfter eller højere reparationsomkostninger. Alt dette bliver lagt sammen i en samlet risikovurdering – og det er den, du betaler for.

Sådan finder du en billigere bilforsikring

Selvom udgangspunktet er dyrt, er der heldigvis muligheder for at reducere prisen. Det vigtigste skridt er at sammenligne forsikringer. Priserne varierer ofte mere, end man skulle tro, og derfor kan det betale sig at undersøge markedet grundigt. Ved at kigge efter en billig bilforsikring under 25 kan du få et bedre overblik over dine muligheder og finde en løsning, der passer til dit budget.

En anden vigtig faktor er selvrisikoen. Hvis du vælger en højere selvrisiko, vil din månedlige præmie typisk falde. Det er en klassisk måde at spare penge på, men det kræver, at du har råd til at betale mere selv, hvis uheldet sker.

Det kan også være en fordel at samle dine forsikringer ét sted. Mange selskaber tilbyder rabatter, hvis du har flere forsikringer hos dem, og det kan give en samlet besparelse. Derudover kan det være værd at undersøge, om du kan blive en del af dine forældres forsikringsaftale, da det i nogle tilfælde kan give en lavere pris.

Valg af bil og adfærd gør en stor forskel

En af de mest oversete måder at spare penge på er selve bilvalget. Nogle biler er markant billigere at forsikre end andre. Mindre biler med færre hestekræfter og gode sikkerhedsvurderinger er ofte langt billigere i forsikring. Hvis du vælger en model, der er kendt som en billig bil at forsikre for unge, kan du hurtigt mærke forskellen på din økonomi.

Din kørselsadfærd spiller også en rolle. Flere forsikringsselskaber tilbyder løsninger, hvor din kørsel bliver målt via en app eller en enhed i bilen. Kører du roligt og sikkert, kan du blive belønnet med lavere priser over tid. Det er en direkte måde at påvirke din egen forsikringsudgift på.

Endelig handler det om tålmodighed. Jo længere tid du kører uden skader, desto bedre bliver din profil hos forsikringsselskaberne. Over tid vil din pris falde, og forskellen mellem dig og dine forældre vil gradvist blive mindre. Indtil da handler det om at træffe smarte valg, der holder dine omkostninger nede.