Bilsalg i Danmark stiger stadigvæk

Bilsalget i Danmark er på fremmarch, da der i februar blev ny registreret 11.597 personbiler, hvilket er en stigning på 13,7 procent i forhold til samme måned sidste år. Dette er en fortsættelse af den positive tendens fra januar 2023, hvor antallet af nyregistreringer også steg.

Stigningen i bilsalget kommer efter flere måneders fald i indregistreringerne i 2022. I alt er der blevet nyregistreret 22.000 nye personbiler i årets første to måneder, hvilket er en stigning på 12,3 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Mads Rørvig, administrerende direktør for De Danske Bilimportører, udtaler: “Bilåret 2023 er startet godt, selvom det er fra et lavt udgangspunkt. Det er glædeligt, at der kommer gang i leveringerne af nye biler, ikke kun for os i bilindustrien, men også for de mange danskere, der ønsker sig en ny bil.”

Elbiler er på fremmarch

Elbilerne oplever en særlig fremgang på det danske marked. I februar blev der nyregistreret 3.148 nye elbiler, hvilket er en stigning på 83,3 procent sammenlignet med sidste år. I alt er der allerede blevet nyregistreret 5.350 nye elbiler i 2023, hvilket er en stigning på 58,1 procent i forhold til samme periode sidste år.

Plug-in hybriderne derimod har tabt markedsandele og er gået tilbage med 31 procent i februar sammenlignet med samme måned sidste år.

“Danskerne er ved at omstille sig til elbilerne, og det går stærkt. Det øger behovet for flere ladestandere, så opladning af bilen bliver let tilgængelig – både i hverdagen og på de længere ture”, siger Mads Rørvig, administrerende direktør for De Danske Bilimportører.