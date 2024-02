Bilsalg i Januar 2024: Et markant fald inden skattelettelser træder i kraft

Opbremsning i Bilsalget

Bilåret 2024 indledte med en bemærkelsesværdig nedgang i bilsalget. I januar blev der registreret 8.848 nye personbiler, hvilket udgør et fald på 15 procent i forhold til samme måned sidste år. Dette fald tilskrives primært de ventede skattelettelser fra finanslovsaftalen, som først træder i kraft den 1. februar, hvilket har motiveret potentielle købere til at udskyde køb af nye biler, især elbiler, i forventning om en lavere registreringsafgift.

Skattelettelser som Incitament

Mads Rørvig, administrerende direktør for De Danske Bilimportører, pointerer danskernes prisfølsomhed som en væsentlig faktor bag det dalende elbilsalg. “Med hævningen af bundfradraget i registreringsafgiften fra februar, forventer vi en genoplivning af elbilsalget,” udtaler han. Denne ændring forventes at give et markant boost til salget af elbiler, som har nydt godt af forskellige skattemæssige incitamenter i de senere år.

Elbilsalgets Fremtid

Januars bilsalg viser tydeligt, hvordan afgiftsændringer kan påvirke forbrugernes købsbeslutninger. Andelen af elbiler faldt til 35 procent af det samlede bilsalg, den laveste siden august 2023, hvilket står i skarp kontrast til december måned, hvor elbiler udgjorde mere end halvdelen af alle nye biler. “Det er afgørende for den grønne omstilling, at afgifterne ikke stiger fra 2026, som det er planlagt i den nuværende politiske ramme,” tilføjer Rørvig, hvilket understreger behovet for stabile rammebetingelser for at sikre en fortsat vækst i elbilsalget.

Konklusion

Den første måned af 2024 har vist en tydelig indvirkning af forventede skatteændringer på bilsalget i Danmark. Med indførelsen af de nye skattelettelser fra februar, er der stor forventning om, at elbilsalget vil opleve en væsentlig stigning, som kan bidrage positivt til den grønne omstilling i Danmark. De Danske Bilimportører vil fortsætte med at monitorere og rapportere om udviklingen i bilsalget, baseret på data fra bilstatistik.dk, for at give en indsigt i markedstendenser og forbrugeradfærd.