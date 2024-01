Testet i ekstreme omgivelser: Den elektriske Porsche Macan er på vej

En elektrisk revolution under camouflagen

Porsche fortsætter sin storslåede arv med den fuldt elektriske Porsche Macan, som snart har verdenspremiere.

Den nye generation af populære SUV er ikke kun en opgradering; det er en teknologisk revolution.

Prototypen har gennemgået omfattende testprogrammer for at sikre, at den er klar til at overraske og imponere ved lanceringen.

Fra benzin til elektricitet

Efter 10 års succes med den første Porsche Macan er tiden nu inde til at byde på en helt elektrisk oplevelse.

Den anden generation er den første Porsche, der bygges på den innovative Premium Platform Electric (PPE).

Dette markerer en ny æra for Porsche, og ingen ressourcer er blevet sparet i udviklings- og testprocessen for at sikre, at den nye Macan lever op til mærkets høje standarder.

Aerodynamik møder æstetik

En af de store udfordringer i udviklingen af den nye Macan har været at bevare det ikoniske design samtidig med at opfylde de aerodynamiske krav. Samarbejdet mellem designafdelingen og Porsche’s vindtunnel har været afgørende for at skabe den perfekte balance mellem æstetik og aerodynamik.

“Vi har arbejdet sammen om hver eneste millimeter for at opnå det bedste samspil mellem æstetik og funktion,”

siger Peter Varga, Director Exterior Design hos Style Porsche.

Porsche Active Aerodynamics (PAA)

For at opnå optimal aerodynamik har den nye Macan integreret Porsche Active Aerodynamics (PAA). Aktive elementer, såsom bagenden spoiler og klapper på luftindtagene foran, justeres automatisk for at opnå den bedst mulige ydeevne og effektivitet.

Ved normal kørsel på landevejen reduceres luftmodstanden markant, hvilket bidrager til forbedret rækkevidde og effektivitet.

Teknologisk drivkraft

Den nye Macan er ikke kun imponerende på ydersiden.

Under kølerhjelmen leverer elektriske motorer over 450 kilowatt (612 hestekræfter) og et imponerende drejningsmoment på mere end 1.000 Newtonmeter. Den avancerede teknologi inkluderer også Porsche Active Suspension Management og aktiv baghjulsstyring, hvilket sikrer en dynamisk køreoplevelse og optimal komfort.

Testet under alle forhold

Macan-prototyperne har rejst over tre og en halv million kilometer under forskellige klimatiske forhold for at sikre, at bilen fungerer optimalt uanset terræn og vejrforhold. Fra de iskolde veje i Skandinavien til det bagende varme Death Valley i Californien har Macan bevist sin alsidighed og ydeevne under ekstreme forhold.

“Vi har udforsket alle temperaturområder, fra minus 30 grader til plus 50 grader. En SUV skal fungere overalt, så vi har testet den på asfalt, grus, sne og is,” udtaler Jörg Kerner.

Porsche Macan er på vej til at sætte nye standarder for elektriske SUV’er. Den imponerende kombination af avanceret teknologi, unikt design og ekstrem ydeevne gør Macan til en banebrydende bil inden for den elektriske bilverden. Verdenspremieren nærmer sig, og Porsche-entusiaster kan se frem til at opleve en ny æra af elektrisk køreglæde.