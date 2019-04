Bilsalget sætter markant rekord

Bilsalget for årets første kvartal efterlader ingen tvivl – vi køber stadigvæk nye biler som aldrig før, og især marts var ret vild i den henseende med ny Danmarksrekord i bilkøb

Alle bilkøberne har i lang tid fået tudet ørene fulde af , at der ville komme afgiftsstigninger den 1. april. Mange biler ville stige med omkring 10.000 kr. eller mere, og det fik i dén grad forbrugerne ud af starthullerne. Det blev også tilfældet selv om regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i 11. time ombestemte sig og trak stigningen tilbage. Alligevel endte vi med et rekordhøjt salg i måneden.

Der blev i marts nemlig rullet 26.323 nye personbiler ud på de danske veje, hvilket er 6.567 flere biler end marts 2018 – altså en fin stigning på 33 procent i forhold til samme periode sidste år. I årets første kvartal er der i alt samlet kommet 66.288 nye personbiler ud på vejene, og det er hele 16 procent højere end sidste års salg på 56.946 biler.

Vi har kigget nærmere på tallene, hvor vi går tættere på seks ting, vi lærte af bilsalget i det første kvartal af 2019.

1: Panik før lukketid

Kunne vi have fået et endnu større bilsalg? Den ekstraordinært store efterspørgsel i tiden op til midten af marts resulterede i det meget høje antal biler som er kom ud på vejene i marts. Men da politikerne allerede en 14. marts udskød stigningerne, fik det formentligt nogle folk til at slå på pauseknappen. Ellers ville antallet af solgte biler givetvis have været endnu højere trods der rekordhøje tal.

Til gengæld bliver bilsalget så også mere normalt i de kommende måneder frem for mere eller mindre at gå i stå, som der var risiko for.

Jaguar vs. Range Rover

Jaguar I-Pace er blevet årets bil i Europa, og den høster da også stor ros blandt biljournalisterne. Dog er følger antallet af indregistrerede biler endnu ikke ambitionerne og et stort salgstal. Indtil videre har 35 fået bilen på plader i årets første tre måneder.

Til sammenligning er der tilsvarende kommet 38 stk. på gaden af Range Rover Velar.

Vi køber flere elbiler

Det er gået aldeles godt for salg af el og plug-in biler. Nu har priserne fundet deres leje, og i takt med at bilerne både bliver bedre og får længere rækkevidde, bliver vi mere interesserede. Der kommer naturligvis også flere modeller til. Overraskende nok så er det faktisk Tesla 3, der er den elbil, der kom flest af på plader i første kvartal. Hyundai Kona blev kun nummer to i det regnskab med 208 indregistrerede biler.

Den mest solgte el- og pluginhybridbil i første kvartal i år (og siden januar 2018) er dog Kia Niro plugin. 522 kom der ud at køre af dem. Det er lidt over hver fjerde af samtlige el- eller plugin-hybrider i Danmark fra januar til og med marts.

Top 3

Månedens mest solgte bilmodel blev Nissans Qashqai med 1.488 styks alene i marts. Den er også den klart mest solgte bil i år indtil videre med 2.608 stk. Dermed fortsætter Qashqai med titlen som Danmarks ubestridt mest solgte SUV.

På andenpladsen kom Peugeot 208 med 819 solgte, og dermed sælger bilen fortsat stabilt, selv om en ny generation 208 er annonceret sidst på året. Toyota Yaris kom på tredjepladsen med 774 solgte.

Marts bedst solgte bilmærke var Volkswagen med 3.249 biler. Peugeot kom på 2. pladsen med 2.465 solgte, mens Toyota tog 3. pladsen med 2.301 solgte biler.

Ingen køber superbiler

Vintermånederne er tydeligvis ikke tiden, hvor vi køber de mest eksklusive bilmærker. Kun Lamborghini har solgt en enkelt bil, og det er en Urus, som er blevet leveret til en heldig dansker.

Det behøver dog ikke at betyde, at der ikke er kommet nye superbiler fra Aston Martin, Ferrari m.fl. på gaden. I langt højere grad end tidligere registreres den type biler som leasingbiler.

Seks x 300+ fra AMG

Hele seks danskere har skrevet under på og har fået leveret en Mercedes AMG GT, der er Mercedes’ (mod-)svar på en Porsche 911. Det er da nogenlunde imponerende for en bil, som har fra 476 hk i den skrabede udgave, der i øvrigt kører 306 km/t, når bilen præsterer sit yderste. Og det er stadigvæk i den skrabede udgave. Det er overraskende mange.

I samme periode røg der fire Geländewagen. Tilsvarende antal sidste år var nul. Det går i det hele taget godt for Mercedes, som aldrig har solgt flere biler i Danmark end de gjorde i 2018.