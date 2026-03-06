Interiør af en Mercedes med lyst læder, ambient belysning og et bredt digitalt display der viser navigation og landskab.
Mercedes-Benz Danmark

Oplev den nye GLC

22. april 2026
Artikler, Bilmærker, Bilnyheder, Mercedes-Benz
Den nye fuldelektriske GLC er nu tilgængelig hos Mercedes-Benz forhandlere. Modellen, GLC 400 4MATIC med EQ Technology, har en startpris fra 619.900 kr., en rækkevidde på op til 715 km (WLTP) og en trækkapacitet på op til 2,4 ton – ideel til eksempelvis trailer eller campingvogn.

GLC har i mange år været en af Mercedes-Benz’ mest populære modeller, og nu er den elektriske version klar til at tage over. Den kombinerer velkendt design med moderne teknologi, lang rækkevidde og høj alsidighed.

Den nye generation er vokset i størrelse, hvilket giver mere plads og øget komfort for både fører og passagerer. Samtidig er de praktiske egenskaber forbedret, så bilen er velegnet til både hverdag og ferier. Bagagerummet rummer 570 liter og kan udvides til 1.740 liter med bagsæderne lagt ned. Derudover byder bilen på et ekstra opbevaringsrum foran – et såkaldt “frunk” – med en kapacitet på 128 liter.

Fleksible udstyrsmuligheder

GLC kan tilpasses individuelle ønsker, samtidig med at de mest efterspurgte funktioner er samlet i overskuelige udstyrspakker. Ønsker man et mere sporty udtryk, kan AMG-designlinjen vælges, mens pakker som Advancepakke PLUS, Premium og Premium Plus giver adgang til en række ekstra features.

Blandt mulighederne er blandt andet et opgraderet lydsystem, avancerede DIGITAL LIGHT-forlygter og den store MBUX Hyperscreen på 39,1 tommer, som giver en digital og sammenhængende brugeroplevelse i kabinen.

En sølvgrå Mercedes SUV holder parkeret ved kysten med udsigt over havet ved solnedgang og baglygterne tændt.
Højt udstyrsniveau som standard

Den elektriske GLC leveres med et omfattende standardudstyr. Blandt højdepunkterne er et stort panorama-glastag, der skaber en lys og åben kabine, samt en digital instrumentering på 10,3 tommer og en central medieskærm på 14 tommer.

Derudover er bilen udstyret med LED Performance-lygter og en række komfort- og teknologifunktioner, der understøtter både sikkerhed og køreglæde.

Den nye Mercedes-Benz GLC kan nu opleves hos forhandlere i hele landet – både med standardudstyr og med forskellige tilvalg, afhængigt af behov og præferencer.

