Første blik på ny og fuldt elektrisk C-Klasse

Den nye elektriske C-Klasse markerer et nyt kapitel for Mercedes-Benz med fokus på sportslige køreegenskaber og høj komfort. Modellen byder blandt andet på AIRMATIC luftaffjedring, bagakselstyring og et helt nyt interiørdesign, der løfter oplevelsen bag rattet.

Designet er opdateret med en coupé-inspireret silhuet, en markant bagende i GT-stil og en karakteristisk frontgrill, mens den teknologiske platform MB.OS danner grundlag for både infotainment og køredynamik. Med en rækkevidde på op til 762 km (WLTP) og mulighed for at oplade strøm til cirka 325 km på blot ti minutter, sætter modellen nye standarder i klassen.

C-Klassen har gennem mange år været en af Mercedes-Benz’ mest populære modeller, og den elektriske version bygger videre på denne arv med fokus på innovation, performance og komfort.

Nyt design

Den nye C-Klasse præsenterer et design, hvor elegance og dynamik går hånd i hånd. Den coupé-lignende form kombineret med en markant bagende og en karakteristisk front giver bilen et moderne og selvsikkert udtryk.

Fronten er lav og strømlinet, mens taglinjen flyder elegant over i en afrundet bagende. Den ikoniske grill er fremhævet med en markant ramme og et unikt lyssignaturdesign, der understreger bilens identitet. Samtidig bidrager de avancerede LED-forlygter til et skarpt og genkendeligt udtryk – både i dagslys og mørke.

Velkommen indenfor i kabinen

Kabinen er præget af moderne design og fokus på komfort. Bløde former og eksklusive materialer skaber en harmonisk atmosfære, hvor kvalitet og detaljer er i centrum.

Interiøret byder blandt andet på materialer i høj kvalitet, avanceret lydisolering og elektriske sæder med funktioner som lændestøtte, ventilation og massage. Komforten er dermed i top – både på korte og lange ture.

Et panorama-glastag bidrager til en lys og rummelig kabineoplevelse, mens den store MBUX Hyperscreen på 39,1 tommer samler infotainment og instrumentering i én sammenhængende løsning.

Alsidig køreoplevelse

Den elektriske C-Klasse er udviklet til at levere både sportslig kørsel og høj komfort. Med bagakselstyring opnår bilen en lille venderadius ved lave hastigheder og øget stabilitet ved højere fart.

AIRMATIC luftaffjedring tilpasser sig løbende vejforholdene og bidrager til en jævn og komfortabel kørsel, selv på længere strækninger. Samtidig gør avancerede systemer det muligt at forudse vejens beskaffenhed og justere affjedringen derefter.

Rækkevidden på op til 762 km (WLTP) opnås gennem effektiv aerodynamik og et avanceret regenerativt bremsesystem, som genvinder energi under opbremsning. Med et 800-volts system og et batteri på 94 kWh kan bilen oplades hurtigt, så der på kort tid tilføres strøm til mange kilometers kørsel.

Derudover har modellen en trækkapacitet på op til 1,8 ton, hvilket gør den velegnet til både hverdag og fritidsbrug.

Den nye elektriske C-Klasse kombinerer design, teknologi og køreglæde i én samlet pakke og markerer et vigtigt skridt i udviklingen af Mercedes-Benz’ elektriske modelprogram.