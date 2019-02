BMW 7-serie gør klar til ministerrokade

now playing

now playing

now playing

now viewing

Noget tyder på, at ministrene i den danske regering snart får en ny darling – ny 7-serie kan nemlig køre op til 58 km på ren el.

‘Alt skal være større og bedre på den kommende generation af 7-serien. Alt!’

Nogenlunde sådan kan der være tænkt på direktørgangen hos BMW, da der nedgik en ordre om, at det var tid til ny omgang 7-serie. Og som sagt, så gjort.

Det hele starter allerede, når man ser bilen langt fra. Den omfattende designopdatering på fronten giver den nye BMW 7-serie udtryk, så man ikke er i tvivl om, at dette er kongen i den royale familie. De velkendte BMW nyrer (som man af en eller anden grund kalder grillen på BMWerne) er vokset 40 pct. i forhold til forgængeren. En anden iøjnefaldende ændring er den nye motorhjelm med et markant større BMW logo.

El-hybrid vs. V12

Det skal også nævnes, at den opdaterede version inkluderer en nyudviklet V8-motor samt plug-in-hybrid med endnu længere rækkevidde end forgængeren. Det er egentligt moderne at downsize, og det gælder ikke kun motorer men også antallet af cylindre. Meeeeeeen BMW går den anden vej. Endda med plug-in-hybriden BMW 745e, som er blevet opgraderet fra en firecylindret til en sekscylindret benzinmotor – men det giver både et lavere forbrug og en længere rækkevidde. Og formentligt også langt bedre motorlyd. Den samlede ydelse er på 394 hk og 600 Nm. Alligevel bliver rækkevidden på ren el op til 58 km med en tophastighed på 140 km/t. Det samlede forbrug er 47,6 km/liter og CO2-udslippet er 48 g/km ifølge den nye WLTP-testcyklus. Det lyder som opskriften på en perfekt ministerbil.

Alternativet er en helt almindelig 750i med en 4,4 l. motor – den har 530 hk og firehjulstræk som standard. Skal det være rigtig vildt er der også en M760Li – også med firehjulstræk. Den kører fra 0-100 km/t på 3,8 sek. Og den har en vaskeægte V12’er under hjelmen. Brændstoføkonomien taler vi ikke om her.

Bak, tak

BMW vil gerne stå for innovation, luksus og sofistikeret elegance. Det kommer til at skinne igennem inde i kabinen. Der er træ og læder på store dele af fladerne, og det er standard uanset hvilken 7-serie, du bestiller.

Kabinen er også opdateret med nyt design og BMW Live Cockpit Professional med to digitale skærme på hhv. 12,3 og 10,25 tommer, som giver et endnu større udvalg af information for både fører og passagerer.

Det store trick er dog bilens nye panoramasoltag. Ligesom det er blevet moderne med LED-lys inde i kabinen i alverdens farver, kommer glastoppen nu også til at kunne oplyses i den farve, man nu vælger, så man har en form for stjernehimmel – i valgfri farve.

Ekstraudstyr er også Reversing Assistant, så bilen automatisk kan bakke, når pladsen er trang. Systemet registrerer – med en hastighed op til 36 km/t – de sidst kørte 50 meter, og kan derved selv bakke bilen tilbage gennem smalle og kringlede passager.

Hallo, vågn op

En del af det naturligvis omfattende standardudstyr er BMWs Intelligent Personal Assistant, som svarer på alle relevante spørgsmål om fx bilens brændstofniveau, nærmeste Michelin-restaurant, eller det nærmeste kunstmuseum. Hvis føreren er træt, er det bare at sige det højt, så sørger assistenten for fx oplivende musik, sænkning af varmen og opkvikkende lys i kabinen. Assistenten lærer hele tiden førerens vaner og rutiner.

Den nye BMW 7-serie lander i Danmark i april. Priserne bliver offentliggjort i marts.