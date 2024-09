BMW M5: Nu med M Hybrid-drivlinje og 727 hestekræfter

now playing

Med 40 års succeshistorie bag sig er den syvende generation af BMW M5 klar til at indtage de danske veje. Og for første gang er det med en elektrificeret drivlinje.

Kombinationen af en V8-benzinmotor med M TwinPower Turbo-teknologi og en elmotor sikrer en samlet ydelse på 727 hestekræfter. Sammen med en ottetrins M Steptronic-automatgearkasse og M xDrive firehjulstræk sender det bilen fra 0-100 km/t på kun 3,5 sekunder.

Den nye BMW M5 fortsætter dermed traditionen med en højtydende luksussedan, der udstråler lige dele dynamik og elegance – og tilbyder en unik blanding af sportslighed og komfort.

M Hybrid-drivlinje for optimal ydelse

M Hybrid-drivlinjen består af en 4,4-liters V8-benzinmotor samt en elmotor, hvis egenskaber er tilpasset specielt til den kommende BMW M5. Benzinmotorens maksimale ydelse er på 585 hk/430 kW med et maksimalt drejningsmoment på 750 Nm. Elmotorens maksimale effekt er 197 hk/145 kW med et nominelt drejningsmoment på 280 Nm.

Ved at kombinere de to motorer leverer M Hybrid-systemet en samlet ydelse på 727 hk/535 kW og et drejningsmoment på 1.000 Nm. Bilen accelererer fra 0 til 100 km/t på 3,5 sekunder. 0 til 200 km/t tager 10,9 sekunder. Tophastigheden er som standard elektronisk begrænset til 250 km/t, men begrænseren kan hæves til 305 km/t, hvis M Driver’s Package (ekstraudstyr) vælges. I fuldelektrisk køreindstilling kan den nye BMW M5 nå hastigheder på op til 140 km/t.

De kræfter, der tilsammen genereres af forbrændingsmotoren og elmotoren, ledes til asfalten via firehjulstræksystemet M xDrive, der kan opsættes til ren baghjulstræk, for en mere rendyrket raceroplevelse. Det aktive M differentiale på bagakslen er skræddersyet specielt til M Hybrid-drivlinjens egenskaber.

Højspændingsbatteriet, der er placeret i bunden af bilen, har 18,6 kWh brugbar energi, hvilket muliggør en elektrisk rækkevidde på op til 68 kilometer. AC-opladning er muligt med op til 7,4 kW.

Sofistikeret undervognsteknologi med M-specifik konfiguration

Det overordnede koncept gør modellen anvendelig til både daglig kørsel, langdistancekørsel og til banekørsel.

Nøglefaktorerne er, ud over drivlinjen, den lange akselafstand, brede sporvidde, et lavt tyngdepunkt og en harmonisk 50:50 procents vægtfordeling, et optimeret karosseri med optimeret stivhed og forbedret aerodynamik samt undervognsteknologi med modelspecifik konfiguration.

Udvendigt design: Ekspressiv, karakteristisk og mere puristisk end nogensinde

De fremtrædende og brede hjulkasser, den skulpturelle front og den modelspecifikke markering på C-stolpen inklusive et præget “M5” ved Hofmeister-knækket skaber den atletiske figur, der mere end nogensinde adskiller den fra den almindelige BMW 5-serie Sedan.

M-specifikke designfunktioner sikrer, at den nye BMW M5 umiddelbart kan genkendes som en højtydende sportsvogn. Den har en elegant og sporty silhuet, som understreges af de redesignede hjulkasser specifikt til BMW M5. Dette har resulteret i en forøgelse af bilens bredde — 75 mm ved forhjulene og 48 millimeter bagpå sammenlignet med den almindelige BMW 5-serie Sedan. De fremtrædende hjulkasser definerer også karakteren af bagenden. De fremhæver bredden og muskulaturen på den nye BMW M5.