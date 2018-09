now playing

BMW Z4: Jamen ligner det ikke…?

Den kommende BMW-roadster smider metalhatten, når den relanceres i foråret. Men i profil ligner den ret meget en tysk konkurrent…

Nu skal BMW-entusiasterne på ny til at tage betegnelsen Z4 alvorligt. Betegnelsen har ellers været lidt væk, og modellen har nok fået et præg af, at bilen var typen som primært var rettet mod succesfulde kvinder af en eller anden grund. Siden 2009 er der ikke sket det helt store med modellen, som de seneste år har levet med en praktisk metalkaleche.

Det er slut nu. Kendere skal helst atter kæde den sammen med køreglæde og lav vægt, og det er da givetvis stadigvæk målet med den kommende bil. På de nye billeder vises bilen uden en metalkaleche, men set fra siden har den vel ret store lighedspunkter med den ellers noget større Mercedes SL?

Lækker motor

Det officielle navn er BMW Z4 M40i First Edition. BMW siger selv, at den kommende produktionsbil indeholder alle de kendte BMW-kvaliteter som en central siddeposition, det lave tyngdepunkt og 50:50 procents vægtfordeling, hvilket skulle skabe den perfekte balance og intens køreglæde.

Og bilen skulle da også være helt ny. Den blev introduceret sidste år som konceptbil, og bilen holder på i store træk på udseendet fra konceptmodellen, der dog er mere rig på kromdetaljer. Under motorhjelmen finder vi en en kraftfuld 340 hestekræfters, sekscylindret rækkemotor og sportsaffjedring med elektroniske støddæmpere, M-sportsbremser og elektronisk M-sportsdifferentiale på bagakslen. Dette sender bilen afsted fra 0-100 km/t på kun 4,6 sekunder.

Debut i Pari’

Bag rattet er det meste nogenlunde genkendeligt BMW anno 2018, med digitale displays, der er blandet sammen med lige lovligt mange knapper til at holde bilen kørende som man nu lyster.

Og så er det jo en åben bil, men hvor hurtigt det kommer til at gå med at få stofkalechen op og ned, melder BMW ikke noget ud om endnu. Den produktionsklare BMW Z4 lanceres i foråret 2019. På Paris Motor show i oktober offentliggør BMW alle detaljer om motorvarianter, tekniske specifikationer, udstyr og priser.