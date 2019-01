Clarksons dom: Her er de bedste og værste biler 2018

Den kendte TV-vært Jeremy Clarkson er god til at formidle om biler og han kører i lidt af hvert – vi følger hans domme over de bedste og værste biler i 2018

Jeremy Clarkson er måske verdens mest kendte bil-/motorjournalist. Han er i hvert fald den bedst tjenende. Manden, som var med til at gøre BBC-programmet Top Gear verdenskendt, kører stadigvæk i eksklusive biler, og han har meninger, som kan være svære at sluge for enhver bilproducent. Men de er altid underholdende. Han laver tv-showet The Grand Tour på Amazon med de øvrige to musketerer Richard Hammond, James May, og showet er det mest populære bil-show i verden. Også selv om ikke alle biler slipper fra programmet med livet i behold. Eller værdigheden.

Manden har dog stadigvæk så meget goodwill, at han får lov til at køre de vildeste biler i verden, og dem beskriver han levende i avisen Sunday Times. Jeremy Clarkson har testet 28 biler for avisen i det foregående, år, og vi kigger lidt på, hvilke biler han har fundet mest interessante – både positivt og negativt.

Der er nogle artige overraskelser imellem på den positive side. Men som sædvanligt har Clarkson også fundet en række stinkere. Der har ikke været nogle biler, som fik nul stjerner, som der har været i de foregående år, men her følger de biler, som fik de bedste og ringeste scorer i det foregående år af Jeremy Clarkson.

Lamborghini Huracán Performante

Jeremy Clarkson reviewed the pre-production version of the Lamborghini Huracán Performante. Han sagde følgende om bilen. »Den er ikke bare hurtig. Den er også spændende. Lyden kan sammenlignes med den der nok var, da universet blev skabt, og dit hoved er som regel klistret til nakkestøtten mens du kører. Det er en bil, som både brøler og kurrer som en kat på samme tid. Alligvel skulle han køre den to gange, før han fuldt ud opdagede, hvor bemærkselsesværdig den var i forhold til konkurrenterne. Faktisk var den så interessant, at den blev kåret til Årets Bil af Jeremy Clarksom i The Sunday Times Motor Awards.

Rating ★★★★★

Clarkson siger: “Jeg tænker nogle gange, at Lambourghini ledes af en flok 10-årige knægte. Ganske vist er det tyskerne som ejer bilmærket, men man fornemmer, at hvis det ikke var for for Audis øverste ledelse, så ville en bil som Huracan sikkert også have lasere på taget.

Porsche 911 GT2 RS

De, som kender Clarkson vil vide, at han ikke ligefrem er fan af Porsche 911. Derfor ved du også, at Porsche 911 GT2 RS må være en fænomenal bil, når selv han siger: “Jeg elskede den. Alt ved den. Bi-turboens svanesang for den udgående generation af 911 kan desuden bryste sig af at være en af blot to bioler, som har fået den perfekte score fra motorjournalisten i 2018. Han kunne dog ikke få sig selv til at skrive en helt almindelig test af bilen og camouflerede testen som en baggrundsartikel for en fremtidig klassiker.

Rating ★★★★★

Clarkson siger: “GT2 RS er en ordentligt fantastisk køretøj. Og det kommer fra dennemand, som aldrig har været fan af Porsche.

Alpina B5

At lave en bedre 5-serie end BMW kan synes som en mission impossible, men Clarkson synes, at tunerspecialisten fra Alpina har gjort lige netop det. Ud over at være sensationelt hurtig, pga. bilens 600 hk V8-motor, så er den også behagelig og en fryd at køre. Han går så langt som til at sige, at det er “er den bedste 5-serie han nogensinde har kørt.” Og det er sagt af en mand, som generelt er stor fan af 5-serien.

Rating ★★★★☆

Clarkson siger: “Den er virkelig så tæt at være perfekt bil som nogen bil kan være.”

Aston Martin Vantage

Clarkson har været stor fan af Aston Martins Vantage-modeller gennem mange år, så derfor er det næppe en overraskelse, at han er stor fan af den nyeste udgave. Det bekymrede ham dog, at denne bil skulle være bedre end noget andet, som Aston Martin byder på i øjeblikket. Kunne Vantage have fået den perfekte score, hvis bare den havde haft bedre lygter og et optimeret GPS-system?

Rating ★★★★☆

Clarkson siger: “I ren underholdning er Aston’en et match mod Porsche 911.

Bentley Continental GT

Bentley Contineltal GT var i ganle dage en bil som der blev gjort så meget grin med i de gode gamsle Top Gear-dage som en bil, kun engelske fodboldspillere kører i. Nu er det en af hans favortitter. Den nye er så god, at han faktisk indrømmer, at han kommer i tvivl, hvis han skal vælge mellem den og Aston Martin DB11.

Rating ★★★★☆

Clarkson siger: “Den er et forrygende stykke overdrevent design, fuldstændig som glasuren på en rigtig flot lavet kage”.

Clarksons bund-5

Abarth 695 Rivale

Clarkson har tidligere nydt at køre Fiat 500, så en pumpet version af bilen burde været garanteret en bunke rosende ord. Det skete desværre ikke. For 695 Rivale blev svinet til for ringe kørekomfort, irriterende sideposition og et gyngende chassis. Selv små designdetaljer som ellers skulle hylde Riwa-bådene var ikke nok til at hive en god anmeldelse i land.

Rating ★★☆☆☆

Clarkson siger: “695 convertible kører ujævnt ved høj fart og svær at køre med mindre du er vant til at gå med g-streng.

Audi Q8

Crossovere falder som oftest i en af to kategorier for Clarkson. en han elsker som Range Rovere og Alfa Romeo Stelvio og dem han hader. Og det er mere eller mindre alt andet. Så derfor vinder du ingen pris for at gætte, at Audi Q8 hører til i den sidste kategori, selv om Clarkson var ret imponeret over den “ekstremt intelligente” teknologi.

Rating ★★☆☆☆

Clarkson siger: “Det er en klar rival til den latterlige BMW X6, og det betyder at den er lavet til folk, som er vanvittige.”

Dacia Duster

I stærk kontrast til sine kollegaer i The Grand Tour så er Clarkson ikke hoppet på Dacia-fanvognen. Som sådan er det vel ikke nogen overraskelse, at han ikke er fan af den nye Dacia Duster, som han i særdeleshed svinede til for det hæslige udseende og en svag motor. At testbilen så også var guldfarvet og kostede over 130.000 kr. forstærkede Clarksons negative følelser.

Rating ★★☆☆☆

Clarkson siger: Der vil aldrig være nogen, som vil kunne køre en Duster smidigt. Eller stille. Eller med intakt værdighed.

Mini 1499 GT

Abarth 695 er ikke den eneste pumpede retrobil, som har fået heftig kritik af Clarkson i 2018. Mini 1499 GT fik også en overhaling af kritikeren. Retroklistermærkerne fik lov til at passere, men den hårde affjedring var et problem, ikke mindst fordi at den antydede en masse kræfter, som bilen ikke kunne leve op til.

Rating ★★☆☆☆

Clarkson siger: Det er sværtat komme på en passende beskrivelse. Men frygtelig må være tæt nok på.

Volvo V60

Måske var Calrksons bedste “hvad nu hvis”-anmeldelse hans analyse af Volvo V60. Selv om Volvoen scorede fine point for sit design, pladsen og praktikaliteten, så blev næsten al den opbyggede goodwill spist af hvad han kaldte for en utilstrækkelig dieselmotor. Sjovt nok har Volvo nu sagt, at alle nye modeller fra 2019 fremefter skal drives af hybrid eller ren elektriske motor. Det betyder at drivlinjer på ren benzin og diesel snart er en saga blot. Tilfældighed?

Rating ★★☆☆☆

Clarkson siger: “Der er intet, som kan antyde, at dit sexliv er dødt som en Volvo i garagen.”