Crashtest afslører alvorlig sikkerhedsfejl i kinesisk hybridbil – advarsel til danske bilkøbere

I en ny Euro NCAP-test af MG 3 hybriden – som markedsføres i Danmark – afsløres en så afgørende sikkerhedsfejl, at førersædet rev sig løs under styrt, og airbaggen reagerede utilstrækkeligt. Testen viser, at konstruktionen bag førersædets fastgørelse har en kritisk svaghed, og at flere passagerbeskyttelsessystemer svigter under side- og frontkollisioner.

Selvom bilen samlet fik fire stjerner, er der aspekter – især i kollisionssituationen – som overskrider Euro NCAP’s tolerancer for sikkerhed. I testen ramte testdukkens hoved rattet, fordi airbaggen ikke var tilstrækkelig fyldt, og ved sidekollision fik gardinairbaggen ikke tilstrækkelig effekt, hvilket medførte alvorlige belastninger, særligt for en 10-årig testdukke.

FDMs biltekniske redaktør, Søren W. Rasmussen, udtaler:

“Der er tale om en så fundamental sikkerhedsmæssig brist, at Euro NCAP og FDM på ingen måde kan anbefale bilkøbere at købe en MG 3. Problemet er ikke en simplificeret detalje, men konstruktionen af, hvordan førersædet er fastgjort til karrosseriet.”

Efter offentliggørelsen har MG meddelt, at man siden august har ændret låsemekanismen for førersædet i nye produktioner, og fra oktober justeres også førerens airbag. Men biler, der allerede er solgt, vil ikke blive opdateret automatisk.

Euro NCAP arbejder i øvrigt på en revideret protokol for 2026, som vil kunne tage højde for tilfælde, hvor alvorlige brister bør kunne påvirke den samlede stjernebedømmelse mere markant.

Kilde: FDM