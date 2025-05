Danmark runder 400.000 elbiler

now playing

now playing

now playing

now viewing

I april 2025 rundede Danmark en historisk milepæl: Der er nu 400.000 elbiler på de danske veje. Det er en imponerende vækst på 100.000 biler på blot et halvt år – et klart tegn på, at danskerne i stigende grad vælger den elektriske vej, når de køber bil.

“At vi allerede har nået 400.000 elbiler, viser, hvor hurtigt den grønne omstilling af bilparken skrider frem,” udtaler Mads Rørvig, administrerende direktør i Mobility Denmark. Organisationen, der følger udviklingen tæt, peger på, at vi bevæger os med stor hast mod målet om én million grønne biler i 2030.

Elbilsandelen i det private bilsalg når 83 %

Særligt i det private bilsalg oplever elbilerne et bemærkelsesværdigt gennembrud. I april 2025 udgjorde elbiler hele 83 procent af bilsalget til private – en markant andel, som sætter Danmark i front internationalt.

Samlet set blev der indregistreret 15.118 nye biler i april, hvilket er næsten identisk med niveauet året før. Af disse var 9.566 elbiler – en stigning på hele 45,5 procent i forhold til april 2024. Det betyder, at elbiler nu står for 63,3 procent af det samlede bilsalg.

Økonomien er stadig afgørende

En væsentlig årsag til elbilernes succes er de økonomiske rammer, de opererer under. Afgiftsfritagelser og andre økonomiske incitamenter har gjort det attraktivt for danskerne at vælge elbilen.

“Vi står med en historisk mulighed for at skabe en ny og mere fremtidssikret bilbeskatningsmodel,” forklarer Mads Rørvig. Han advarer dog samtidig om, at denne udvikling hurtigt kan vende, hvis incitamenterne fjernes – som det er sket i flere af vores nabolande.

Danskerne er generelt meget prisfølsomme, og valget af bil afhænger i høj grad af økonomien. Hvis registreringsafgiften på elbiler vender tilbage i sin fulde form, kan det bremse fremgangen markant.

1 million elbiler allerede i 2028?

Den positive udvikling i elbilsalget har ført til en opjustering af regeringens klimafremskrivninger. Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet forventes det nu, at Danmark når én million elbiler allerede i 2028 – to år før det hidtidige mål.

Det er ikke kun godt nyt for klimaet, men også for den samlede grønne omstilling, hvor transportsektoren spiller en central rolle. En elektrificering af bilparken reducerer CO₂-udledningen og forbedrer luftkvaliteten i byerne.

Politisk handling afgør tempoet

Mens tallene viser en klar og positiv tendens, peger eksperterne også på, at fremtiden for elbiler i høj grad afhænger af politiske beslutninger. Særligt spørgsmålet om bilbeskatning kommer til at spille en afgørende rolle.

“Udviklingen kommer ikke af sig selv,” understreger Mads Rørvig. Han opfordrer politikerne til at fjerne registreringsafgiften permanent for elbiler og dermed sikre stabile og attraktive vilkår for fremtidens bilkøbere.

Med 400.000 elbiler på vejene og et markant stigende salg er elbilen i færd med at blive det nye normale. Men hvis denne positive udvikling skal fortsætte, kræver det langsigtede og stabile politiske rammer.

Kilder: bilstatistik.dk og Mobility Denmark