Danskerne drejer mod elbiler: Overvejelser ved bilkøb i 2025 

Danskerne står foran en markant ændring i bilvalget, når de kigger mod fremtidens bilkøb. Nye tal fra en omfattende undersøgelse foretaget af YouGov for Circle K viser tydeligt, at elbiler nu er det foretrukne valg for mange danskere.

Flere vælger elektrisk fremfor fossilt

Hele 25 procent af danskerne overvejer at anskaffe en elbil i 2025, hvilket er en betydelig stigning fra 16 procent i 2023. I kontrast hertil overvejer kun 13 procent at købe en benzinbil, mens endnu færre ser mod hybrid (6 procent), diesel (3 procent) og plug-in hybrid (2 procent). Dermed fortsætter trenden væk fra de fossile brændstoffer med fuld fart.

Produktchef for el hos Circle K, Trine Vendelboe, ser denne udvikling som en klar indikation af danskernes stigende appetit på elbiler.

“Danskerne har for alvor taget elbilen til sig. Vores undersøgelse viser, at selvom antallet af elbiler er vokset eksplosivt de seneste fem år, forstærker det blot danskernes appetit på at skifte til el. Elbilen er ikke længere fremtid, men det foretrukne valg for mange danskere,” siger hun.

Ladeinfrastrukturen skal følge med

Denne stigende interesse for elbiler stiller store krav til ladeinfrastrukturen. Circle K har derfor valgt at investere massivt – mere end 2 milliarder kroner – i etableringen af 2.000 lynladepladser frem mod 2030. Siden 2020 har selskabet oprettet tre nye lynladepladser ugentligt, og i 2025 forventes antallet at nå op på 786 lynladepladser landet over.

“Det er helt afgørende, at det er nemt og gennemskueligt at lade sin elbil – og at forbrugerne frit kan vælge den ladeløsning, der passer dem bedst. Derfor investerer vi massivt i ladeinfrastruktur, der er tilgængelig for alle,” understreger Trine Vendelboe.

Behov for gennemsigtighed og konkurrence

En af de væsentlige udfordringer på det nuværende lademarked er manglende gennemsigtighed. Dyre abonnementer og uigennemskuelige priser skaber forvirring og hæmmer konkurrencen, hvilket gør det vanskeligt for forbrugerne at navigere.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt organisationer som Klimarådet og Forbrugerrådet Tænk har længe påpeget disse problemer. De vurderer, at halvdelen af danske elbilister, der oplader hjemme, betaler for meget.

Circle K støtter op om disse bekymringer og efterlyser en politisk indsats, der kan skabe et mere fair og transparent lademarked.

“Vi har brug for politisk handling, så lademarkedet bliver mere fair og åbent,” siger Vendelboe. Hun tilføjer, at dette vil gavne både forbrugerne og klimaet.

Praktisk, let og rimelig opladning

Det ser ud til, at danskerne med deres voksende interesse i elbiler også kræver et nemt og prisvenligt system, der gør det attraktivt og ukompliceret at træffe et grønt valg i hverdagen.

Den grønne omstilling af transportsektoren i Danmark tager tydelige skridt fremad, men for at opretholde fremgangen og sikre bred opbakning blandt danskerne kræver det fortsat fokus på gennemsigtighed, nem adgang og konkurrencedygtige priser på elmarkedet.

Kilde: Circle K via Ritzau