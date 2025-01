De nye regler og afgifter for bilister i 2025

Et nyt år bringer som altid ændringer for danske bilister, og 2025 er ingen undtagelse. Med højere brændstofafgifter, nye krav til vinterdæk og byzoner, hvor kun elbiler er tilladt, er der masser af nye regler og afgifter at forholde sig til. Her er et overblik over, hvad du som bilist kan forvente i året, der kommer.

Højere brændstofafgifter

For dem, der kører benzin- eller dieselbiler, starter året med dyrere brændstof. Benzinpriserne stiger med 23 øre pr. liter, hvilket svarer til en årlig merudgift på cirka 293 kr., hvis man kører 20.000 km. Dieselbilister bliver endnu hårdere ramt med en samlet afgiftsstigning på 1,05 kr. pr. liter. Selvom der er en vis kompensation i form af en nedsættelse af udligningsafgiften, er stigningen stadig mærkbar.

Nulemissionszoner i byer

Fra 2025 får danske kommuner mulighed for at indføre nulemissionszoner, hvor kun el- og brintbiler har adgang. Det betyder, at benzin- og dieselbiler ikke længere vil kunne køre i visse byområder. FDM er skeptiske over for denne ændring og kalder det ”ren symbolpolitik” uden reelle klima- eller miljøgevinster. Ifølge FDM kan forbuddet ramme byboere hårdt, da ni ud af ti biler stadig er fossildrevne.

Krav om vinteregnede dæk

En anden nyhed er, at der nu indføres krav om vinteregnede dæk i vinterføre. Dette inkluderer vinterdæk og helårsdæk, mens sommerdæk vil kunne resultere i bøder på 1.000 kr. pr. dæk. Kravet skal øge trafiksikkerheden og sikre bedre greb på glatte veje.

Grønt blink og hjerteløbere

2025 markerer også starten på et forsøg med et nyt grønt opmærksomhedsblink i trafikken. Dette blink er designet til at hjælpe frivillige livreddere som hjerteløbere hurtigere frem til hjertestop.

17-Årige bag rattet

Endnu en stor nyhed for de unge bilister er, at 17-årige nu må køre bil uden ledsager. Dog kun i tidsrummet 05.00-20.00, hvilket skal øge mobiliteten blandt unge og give dem større frihed.

Billigere passage over storebælt

Som en positiv nyhed bliver det billigere at betale med kort eller kontant på Storebæltsbroen. Dette giver bilisterne mulighed for at spare penge på deres ture mellem øst og vest.

Farvel til 3-Års-reglen for kørekort

En mindre men praktisk ændring er, at 3-års-reglen for fornyelse af kørekort fjernes. Dette betyder mindre administration og lavere omkostninger for bilister.

Hvad betyder det for dig?

De nye regler og afgifter vil have forskellig betydning afhængig af din biltype og dine kørselsmønstre. Det kan være en god ide at planlægge dine kørselsbehov og overveje, hvordan de nye regler kan påvirke din dagligdag.

Hold dig opdateret og vær forberedt på 2025 – året med store forandringer for danske bilister.