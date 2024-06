Dieselbilens overherredømme på Ferieturen: En analyse af omkostninger

I 2024 fortsætter dieselbilen med at være det økonomisk fordelagtige valg for lange bilferier sydpå, trods faldende strømpriser. Dette bekræftes af en detaljeret undersøgelse fra FDM, hvor udgifterne til brændstof og elektricitet for en tur fra Odense til Gardasøen og retur blev sammenlignet mellem diesel, benzin og elektriske biler.

Billigst på de lange ture

FDMs undersøgelse viser, at selv med variende brændstofpriser og elpriser, er dieselbilen den mest omkostningseffektive løsning til lange ture. Ved at tanke i Østrig, hvor priserne er lavere, kan dieselbilister opnå yderligere besparelser. Elbiler, selvom de nyder godt af lavere priser gennem abonnementer hos Ionity eller Tesla, kan ikke matche dieselbilens lave driftsomkostninger på sådanne ture.Variation i elpriser: En udfordring for elbilister

Prisen på el til bilopladning varierer betydeligt afhængigt af opladningsstationen. Derfor er det fordelagtigt for elbilsejere at tegne abonnementer, som kan reducere omkostningerne væsentligt – op til 1.300 kr. kan spares på en enkelt tur. Alligevel ligger de samlede omkostninger for en elbils ferierejse tæt på dieselbilens, med kun en lille forskel på 144 kr.

Økonomi i hverdagen: elbilerne har fordelen

Selvom dieselbilerne er billigst på ferieturen, er elbilerne markant billigere i dagligdags brug. Elbiler kan være op til 75% billigere per kørt kilometer sammenlignet med dieselbiler, hvilket gør dem til den mest økonomisk fordelagtige løsning i hverdagen.

Praktiske tips til økonomisk kørsel

Uanset valget af biltype anbefales det at optimere kørslen for at spare brændstof eller strøm. At holde en moderat og konstant hastighed kan reducere energiforbruget med op til 25%. For elbiler foreslås det at lade op ved billigere strømkilder, og for benzin- og dieselbiler er det mest økonomisk at tanke i lande med lavere brændstofpriser.

Samlet set tilbyder artiklen en dybdegående indsigt i, hvordan forskellige biltyper klarer sig økonomisk på både lange rejser og i dagligdagen, med særlig fokus på de variabler, der påvirker omkostningerne mest.