Efter point-drama: El-SUV vinder Årets Bil i Danmark 2025

Kia EV3 sikrer sig sejren efter tæt opløb med Skoda Elroq

Spændingen var intens, da afgørelsen om titlen som Årets Bil i Danmark 2025 skulle falde. Det blev en af de tætteste afgørelser i konkurrencens historie, hvor Kia EV3 og Skoda Elroq kæmpede om sejren til sidste stemme. Kia EV3 sikrede sig den prestigefyldte titel med blot tre point mere end rivalen og sluttede med 134 point, mens Skoda Elroq opnåede 131 point. På en solid tredjeplads fulgte den regerende Car of the Year 2024, Renault Scenic, med 120 point.

Resultaterne fra finalen

Nr. Model Point 1 Kia EV3 134 2 Skoda Elroq 131 3 Renault Scenic 120 4 Hyundai Inster 75 5 Ford Explorer 44 6 Cupra Tavascan 40 7 Xpeng G6 21 8 Polestar 4 20 9 Peugeot 3008/5008 15

En værdig vinder

Dommerpanelet var ikke i tvivl om, at Kia EV3 er en yderst fortjent vinder. Søren W. Rasmussen, bilteknisk redaktør ved FDM og medlem af både den danske og europæiske dommerkomité, fremhævede bilens attraktive kombination af pris, teknologi og brugervenlighed:

“Elbilerne er kommet ned i et prisleje, hvor mange danskere kan være med. Kia EV3, med en startpris på 270.000 kroner, tilbyder en rækkevidde på 435 km og hurtig opladning fra 10 til 80 procent på kun 30 minutter. Det gør den til en ideel bil for danske familier.”

Kia EV3 blev den første model fra Kia til at vinde titlen Årets Bil i Danmark i konkurrencens 57-årige historie. Det er en bemærkelsesværdig milepæl for mærket, der tidligere har haft succes med modellen EV6, som blev kåret som Car of the Year 2022 i Europa.

En ny generation af elbiler

Kia EV3 er en kompakt SUV bygget på en ny platform, der er designet udelukkende til elbiler. Den kan ses som en fuldelektrisk efterfølger til den populære Kia Niro. EV3 skiller sig ud med sin avancerede teknologi, rummelige kabine og konkurrencedygtige pris, som gør den til en attraktiv mulighed for danske bilkøbere.

At alle ni finalister i konkurrencen var rene elbiler, understreger den massive transformation, bilindustrien gennemgår. Dette er en klar indikation af, at fremtiden for persontransport i Danmark – og resten af verden – bliver elektrisk.

Hård konkurrence i finalen

Finalefeltet i 2025 bestod af ni stærke kandidater, hvor både nye og etablerede mærker dystede om titlen. Skoda Elroq, der kom tæt på sejren, imponerede med sit elegante design og gode køreegenskaber. Renault Scenic, som tidligere havde høstet ros som Car of the Year 2024, leverede også en stærk præstation med en mere familieorienteret profil.

Dog var det Kia EV3’s kombination af pris, funktionalitet og teknologiske innovationer, der sikrede sejren.

Om kåringen

Kåringen af Årets Bil i Danmark arrangeres af Danske Motorjournalister, en forening bestående af biljournalister fra hele landet. I år deltog 20 dommere, heraf tre fra Motor/FDM, som alle havde Kia EV3 som deres favorit.

Kåringen er en af de mest prestigefyldte priser i den danske bilbranche og fungerer som en rettesnor for bilkøbernes interesser og tendenser.

Elbilernes fremtid

Sejren til Kia EV3 er ikke blot en milepæl for mærket, men også en indikator for, hvordan elbiler fortsat vinder frem på det danske marked. Med flere prisvenlige og innovative modeller forventes elbiler i stigende grad at blive det naturlige valg for danske bilkøbere i de kommende år.

Hvad er din favorit blandt finalisterne? Del din mening i kommentarerne og deltag i debatten om fremtidens biler!