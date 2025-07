Elektrisk Porsche Cayenne sætter imponerende rekord

Porsche Cayenne har i mere end 20 år været kendt som en af verdens mest alsidige luksus-SUV’er. Nu står en helt ny, fuldt elektrisk version klar til at føre denne tradition videre. Allerede inden den officielle præsentation har den elektriske Cayenne sat en opsigtsvækkende rekord, som understreger dens potentiale både på vejen og udenfor.

Historisk racerløb med ny teknologi

Det historiske Shelsley Walsh Hill Climb i England, der har eksisteret siden 1905, dannede rammen om rekordforsøget. Her satte Porsche den camouflerede prototype af Cayenne Electric på prøve, kørt af den tjekkiske racerkører Gabriela Jílková. Trods en smal, udfordrende bane med stigninger op til 16,7 procent og meget lidt plads til fejl, lykkedes det hende på første forsøg at slå den tidligere SUV-rekord med mere end fire sekunder. Tiden blev 31,28 sekunder på den 914 meter lange strækning.

“Banen er virkelig udfordrende og levner ingen plads til fejl. Der er ingen afkørselsarealer og meget lidt plads til korrektioner. Men det aktive undervognssystem giver den nye Cayenne enorm stabilitet og præcision, så jeg følte mig tryg hele vejen,” forklarede Gabriela Jílková efter kørslen.

Effektivt greb og imponerende acceleration

Porsches Active Ride-undervognssystem, som også findes i den kommende produktionsmodel, bidrog væsentligt til rekorden. Systemet stabiliserer karrosseriet under kritiske manøvrer og sikrer optimalt vejgreb under acceleration, styring og opbremsning.

En anden bemærkelsesværdig detalje ved rekordforsøget var Cayennes imponerende acceleration. Efter blot 1,93 sekunder havde bilen nået det første målepunkt 18,3 meter fra startlinjen. En tid, der ellers kun ses hos specialbyggede racerbiler.

Praktisk og kraftfuld hverdag

Udover sine sportslige evner har Porsche også understreget SUV’ens praktiske anvendelighed. Den britiske tv-vært Richard Hammond, kendt fra Top Gear, testede Cayenne Electric ved at trække en klassisk bil på over to tons. Hammond var imponeret over, hvordan bilen håndterede opgaven uden problemer.

”Vi havde betydelig vægt efter os, men man mærkede det slet ikke. Cayennen håndterede det uden besvær,” udtalte han.

Elektrisk fremtid uden kompromisser

Michael Schätzle, Vice President hos Porsche, understreger, at Cayenne Electric kombinerer den traditionelle styrke fra Cayenne-serien med nye elektriske muligheder. Porsche fortsætter samtidig udviklingen af deres modeller med forbrændingsmotor og hybridteknologi, men ifølge Schätzle kan Cayenne Electrics høje niveau kun nås med elektrificering.

“Cayenne Electric vil sætte nye standarder – uden at gå på kompromis med anvendelighed og praktikalitet i hverdagen,” siger Schätzle.

Kilde: Porsche Danmark