Sommerferie i bil: 7 ting du skal tjekke før afgang

Undgå dyre reparationer og stress på motorvejen

For mange danskere er sommerferien lig med frihed på fire hjul. Bilen pakkes med kufferter, strandudstyr og forventninger om afslapning, mens kursen sættes mod Sydeuropa, sommerhuset eller en rundtur i Danmark. Men hvert år oplever tusindvis af bilister problemer undervejs, som ofte kunne være undgået med et grundigt tjek inden afgang.

Et nedbrud på autobahn i Tyskland eller en punktering på en fransk landevej er ikke blot irriterende – det kan også blive en dyr fornøjelse. Derfor anbefaler både værksteder og vejhjælpsselskaber, at bilister gennemgår bilen grundigt, inden ferien starter.

Her er de syv vigtigste ting, du bør kontrollere.

1. Dækkene skal kunne klare turen

Dækkene bliver udsat for ekstra belastning, når bilen er pakket til ferien. Mange glemmer, at både passagerer, bagage og eventuelle tagbokse øger vægten betydeligt.

Start med at kontrollere dæktrykket. Bilproducentens anbefalinger findes typisk i instruktionsbogen eller på en mærkat i dørkarmen.

Forkert dæktryk kan føre til:

Længere bremselængde

Højere brændstofforbrug

Dårligere vejgreb

Øget risiko for dækskader

Kontrollér samtidig dækkenes mønsterdybde. Selvom lovkravet er 1,6 millimeter, anbefaler mange eksperter mindst 3 millimeter for optimal sikkerhed.

Husk også at inspicere dækkene for revner, buler eller andre synlige skader.

2. Motorolie og væsker er bilens livsnerve

Moderne motorer er robuste, men de er afhængige af korrekt smøring og køling.

Inden afrejse bør du kontrollere:

Motorolie

For lavt olieniveau kan føre til alvorlige motorskader. Kontrollér niveauet på en plan overflade med kold motor.

Kølervæske

Sommerens varme temperaturer stiller ekstra krav til kølesystemet. Manglende kølervæske kan resultere i overophedning.

Bremsevæske

Bremserne er blandt bilens vigtigste sikkerhedssystemer. Et lavt niveau bør undersøges nærmere.

Sprinklervæske

Insekter, støv og snavs kan hurtigt gøre forruden vanskelig at se igennem på lange motorvejsetaper.

3. Batteriet må ikke svigte

Selvom batteriproblemer ofte forbindes med vinterkulde, oplever mange bilister også startproblemer om sommeren.

Et batteri har typisk en levetid på mellem fire og seks år. Hvis batteriet allerede er nogle år gammelt, kan det være en god idé at få det testet hos et værksted.

Typiske tegn på et svagt batteri:

Langsom start af motoren

Blinkende instrumentlys

Elektriske problemer

Gentagne behov for starthjælp

Et batteritjek tager ofte kun få minutter.

4. Lys og lygter skal fungere perfekt

Defekte lygter er ikke kun et sikkerhedsproblem – de kan også føre til bøder.

Gennemgå:

Nærlys

Fjernlys

Positionslys

Blinklys

Bremselys

Nummerpladelys

Tågelygter

Hvis du rejser gennem flere lande, er det særligt vigtigt at sikre, at bilen lever op til de lokale krav.

5. Bremserne skal være i topform

På lange ferieture bliver bremserne ofte belastet mere end normalt. Det gælder især ved kørsel i bjergområder som Alperne eller Norditalien.

Vær opmærksom på:

Hvinende lyde

Metalliske skurrende lyde

Rystelser i rattet ved opbremsning

Bremsepedal der føles blød

Hvis du oplever nogle af disse symptomer, bør bilen undersøges af et værksted inden afrejse.

6. Pak bilen korrekt og sikkert

Når bilen fyldes til sidste centimeter, kan det påvirke både sikkerheden og komforten.

Tunge genstande bør altid placeres lavt og så tæt på bilens midte som muligt.

Undgå:

Løse genstande i kabinen

Overfyldte hattehylder

Overskridelse af bilens tilladte totalvægt

Ved en hård opbremsning kan selv små genstande udvikle stor kraft og udgøre en risiko for passagererne.

Har du tagboks monteret, skal du være opmærksom på øget brændstofforbrug og ændrede køreegenskaber ved sidevind.

7. Husk dokumenter og udstyr til udlandet

Reglerne varierer betydeligt fra land til land.

Inden afrejse bør du sikre dig, at du har:

Gyldigt kørekort

Registreringsattest

Forsikringspapirer

Europæisk skadesanmeldelse

Telefonnummer til vejhjælp

I flere europæiske lande kræves desuden:

Refleksveste

Advarselstrekant

Reservepærer

Førstehjælpskasse

Undersøg kravene for de lande, du skal køre igennem, så du undgår ubehagelige overraskelser.

Elbiler kræver ekstra planlægning

Flere danskere vælger i dag at tage på ferie i elbil. Her er det vigtigt at planlægge opladningen hjemmefra.

Undersøg:

Ladepunkter langs ruten

Betalingsløsninger

Alternative ladestationer

Bilens faktiske rækkevidde med fuld oppakning

En tungt læsset elbil med tagboks kan have markant kortere rækkevidde end normalt.

En halv times forberedelse kan redde ferien

De fleste nedbrud skyldes forholdsvis simple problemer som flade batterier, slidte dæk eller manglende væsker. Derfor kan en grundig gennemgang af bilen inden afrejse være blandt de bedste investeringer, du gør før sommerferien.

Når bilen er klar, dokumenterne er på plads, og familien er spændt fast, er der langt større chance for, at ferien starter præcis som planlagt – på vejen mod nye oplevelser frem for et uventet stop i nødsporet.