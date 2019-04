Endelig: Audi i offensiv plugin-hybrid-lancering

now playing

Senere i år bliver det muligt at købe plugin-hybrider fra Audi – men desværre bliver det udelukkende en mulighed i direktørmodellerne indtil videre

Audi er netop i disse dage godt i gang med at skyde sin el-offensiv i gang. Bilsektionen spottede forleden den rent elektriske Audi E-Tron på gaden på danske nummerplader, og hvis vi skal tro Audi, så er det bare den første af fem nye elbiler, der kommer på gaden inden udgangen af 2020.

Men det har stået en smule stille, når det handler om plugin-hybrider. Ganske vist har Audi haft både A3 og Q7 som plugin-hybrider i programmet i flere år, men bilerne var ikke moderne nok og havde kun en reel rækkevidde på el på ca. 25 km. hvorefter brændstofforbruget røg i vejret.

Men nu kommer offensiven også på plugin-hybriderne. Audi har således lanceret plugin-udgaver af A8, A7 Sportback, A6 og Q5, som alle har en elektrisk rækkevidde på mere end 40 kilometer ifølge WLTP-testmetoden. Desværre må fremtidige ejere af de mindre modeller som tæller bl.a. A4, Q2, Q3 m.fl. se langt efter muligheden for plugin indtil videre.

Fra nu af bærer de nye plug-in-hybridmodeller i øvrigt betegnelsen ‘TFSI e’. Fremover vil betegnelsen “e-tron” udelukkende være forbeholdt 100 pct. eldrevne biler.

Hybridkonceptet er designet således, at kunderne på omkring en tredjedel af deres sædvanlige ruter under daglig kørsel kan køre i elektrisk mode.

Fine motorer

Alle Audis plug-in-hybridmodeller har en turboladet benzinmotor med direkte injektion (som giver betegnelsen TFSI), der arbejder sammen med en elektrisk motor, som er integreret i transmissionen (som tilføjer ‘e’ til motorbetegnelsen). Et lithium-ion-batteri under bagagerumsgulvet leverer den elektriske energi. Som følge heraf kan elmotoren understøtte forbrændingsmotoren under acceleration. Resultatet er høj ydeevne fra start og en kraftig acceleration.

Afhængig af modelserien er der et valg mellem to varianter med forskellig ydeevne og udstyr: En komfortmodel (50 TFSI e quattro) og en sportslig model (55 TFSI e quattro eller 60 TFSI e quattro i A8). Den sportslige model har den klædelige ‘S line’ eksteriørpakke, en mere stramt justeret affjedring og en opsætning som giver et større boost fra elmotoren, hvis man vil køre lidt mere dynamisk kørsel.

I A8 L 60 TFSI e quattro, som har en 3.0 TFSI-forbrændingsmotor kommer den samlede kraft op på 449 hk og 700 Nm drejningsmoment. I A7, Q5 og A6 er motoren en 2.0 TFSI. Her bliver den samlede effekt enten 299 hk og 450 Nm eller 367 hk og 500 Nm.

Modellerne forventes alle at lande hos de danske forhandlere i løbet af 2019. Der er ikke danske priser endnu.