Er farven lige så giftig som køreegenskaberne?

Den lille 718 Boxster er blevet voksen, og køreglæden bliver ganske mærkbar, når man sætter bag rattet i den kraftigste udgave GTS med 365 hk.

Lige nu er er tre udgaver af Boxster at vælge mellem. Uanset hvad, så skal du vælge udgaven med den fremragende PDK-gearkasse. Og så er der al det andet ekstraudstyr, som du skal betale ekstra for, hvis du vil have et komfortabelt køretøj.

GTS-udgaven er særligt underholdende, og selv som en amatørchauffør, der ikke er vant til mange hestekræfter vil sagtens kunne fyre godt op under motoren. Det kan du, fordi du bag rattet føler dig sikker på, hvordan bilen opfører sig med den meget direkte styring og en undervogn, der føles som om, den altid er i perfekt balance, lige meget hvad du sætter den til. Det er længe siden, at Boxster blot var en frisør-Porsche som kun blev kørt af de folk, som ikke havde råd til en “rigtig” Porsche 911. For måske kører en 911 bedre og hurtigere, men ikke lige så bekymringsfrit og sjovt.