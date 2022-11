Fart over elektrofeltet

Der er få ting der for bilejere kan sammenlignes med at sætte sig til rette i et varmt bilsæde på en kold vinterdag. Følelsen af at være omgivet af kulde samtidigt med at blive omsluttet af en blød gennemtrængende varme er én af hverdagens glæder, der desværre ikke tilgængelig for alle med egen bil. Bilsæder med indbygget varme er som standard en for det meste lig med en betydelig ekstraudgift. Jo mindre du selv er fiks på fingrene og selv kan klare det, så koster et professionelt konverteringskit ikke under to tusinde krone. Per sæde.

Selvfølgelig kan prisen variere meget fra mærke til mærke. Men uanset hvilken bil du kører, kan du naturligvis vælge at investere i et billigere overslag med indbygget varme og mistænkelig holdbarhed. Den billige løsning giver jo som regel resultater derefter. Skulle du have mulighed for at trække strøm fra dit batteri og har du den rette konverteringsenhed, så kunne løsningen være at investere i et transportabelt PEMF-tæppe.

PEMF er en forkortelse af Pulsed Elecromagnetic Field. Hvor et almindeligt bilsæde hæver temperaturen af materialet i dit sæde ved hjælp af indbyggede varmelegemer, så er PEMF en kombination af flere forskellige teknologier der gavner din krop på celleplan. For at forstå hvordan tæppet virker, så kræver det lige et smut hen over det videnskabelige.

Alle celler i din krop bærer en negativ strømladning. Den varierer afhængende af cellens rolle. Fælles for cellerne er, at den korrekte spænding sikrer dine cellers helbred på det mikroskopiske plan. Kalium og magnesium bør bevares i cellen, imens kalk og salt bør holdes ude. PEMF-tæppet efterligner kroppens naturlige elektromagnetiske felt, hvilket får trætte eller udtømte celler til at ”rette sig ind” ved at styrke deres naturlige funktion.

Desværre er luften i dag fuld af skadelige elektromagnetiske frekvenser, såsom mobilsignaler der modvirker den gavnlige virkning af naturens magnetfelter. Lande som Sverige, Frankrig og Rusland har i nyere tid taget skridt i retningen af, at begrænse især børns udsættelse for wi-fi signaler i offentligheden. PEMF-tæppet kan derimod genoprette cellernes naturlige ladning og kan, sammen med en sund livsstil medvirke til at øge blodomløbet og sænke smerter. Med PEMF-tæppet i førersædet kan du dermed ankomme sund og frisk. Uanset hvor turen går hen.