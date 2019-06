Ferrari viser stærkeste model nogensinde

Helt ny Ferrari med 1000 hk. er noget så specielt som klimavenlig. Nu kan du nemlig smide din den i stikkontakten og køre den fuldstændig lydløst gennem klimaforskrækkede storbyer

Hvad har en Kia Niro PHEV, Volvo XC90 og den allernyeste Ferrari til fælles? De er allesammen serieproducerede plug-in-hybrider, og det betyder blandt andet, at de kan køre på ren el samt lade op i stikkontakten derhjemme. Og så stopper sammenligningen ellers også. Det står klart, efter Ferrari den 29. maj skrev et nyt, vigtigt kapitel i deres allerede imponerende historie. Det gjorde de med introduktionen af deres første serieproducerede plug-in Hybrid med navnet SF90 Stradale.

Den nye model er ekstrem på alle niveauer og repræsenterer et ægte paradigmeskifte. Både fordi bilen leverer hidtil uset ydelse i til en produktionsbil fra Ferrari og fordi den kan køre på ren el. Tal som 1.000 hk og en vægt-til-effektforhold på 1,57 kg/hk og 390 kg downforce ved 250 km/t gør ikke bare SF90 Stradale til en unik bil, men det er dermed også første gang i Ferraris historie, at en V8’er topper som den hurtigste og kraftigste model i Ferraris udbud.

Firehjulstræk, jatak

Bilens navn henviser til 90-årsdagen for grundlæggelsen af ​​Scuderia Ferrari, og bilen er et eksempel på hvordan teknologi, som bliver brugt i fx F1, overføres til deres egne produktionsbiler.

SF90 Stradale har en V8-turbomotor som på egen hånd kan levere 780 hk – det er igen den ypperste effekt, der nogensinde er kommet fra ottecylindret Ferrari.

De resterende 220 hk leveres af tre elektriske motorer, den ene bagved, der ligger mellem motoren og en nyudviklet 8-trins dobbeltkoblingsgearkasse på bagakslen og de to elmotorer på forakslen.

For at kunne tøjle de mange kræfter har SF90 Stradale også fået firehjulstræk, og det gør bilen uhyggeligt hurtig: 0-100 km/t nås på 2,5 sek og 0-200 km/t på bare 6,7 sekunder. Skulle du finde på at fortsætte, så standser bilen først ved 340 km/t.

Mere digital bag rattet

Inde i kabinen finder kommende førere af bilen et helt nyt rat, som nu er udstyret med et touchpad og en række trykfølsomme knapper med feedback knapper, der gør det muligt for føreren at styre stort set alle dele af bilen ved hjælp af tommelfingrene.

Instrumenteringen bag rattet er nu også blevet 100 pct. digital med en 16 tommer buet skærm, der naturligvis også kan styres med betjeningselementerne på rattet.

Det er et Li-on batteri, som leverer strøm til de tre elektriske motorer, og det er nok til at garantere 25 km. kørsel på ren el. Når forbrændingsmotoren er slukket, leverer de to uafhængige frontmotorer en maksimal hastighed på 135 km/t. Det kaldes for eDrive. I alt har bilen fire drive-modes, Hybrid, som er standardindstillingen, Performance hvor el og forbrændning skaber den mest underholdende kørsel og Qualify, hvor der er adgang til samtlige bilens 1000 hk.

Nye tider fra Ferrari

Selv baglygterne er nye i SF90 Stradale og ser mere ovale ud end tidligere. Sammen med den skarpe front udgør de en markant ny og mere skarp designlinje, der mere sender tankerne i retning af LaFerrari end 488’erne.

Desuden er der nu også mulighed for at få det, som vel svarer til fuld service i de første syv år af bilens liv. Det sikrer, at bilerne holder deres højeste ydeevne og sikkerhed gennem årene. Desværre ved vi ikke, hvad bilen kommer til at koste endnu.