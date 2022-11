Følg strømmen

now playing

El- og hybridbiler har i det seneste årti for alvor slået igennem på det danske marked. Den største operatør af offentligt tilgængelige ladestandere, Clever – har anslået at der på nationalt plan findes omkring 5.000 af slagsen, hvoraf 3.000 er deres. Alt afhængig af bolig og placering kan der dog være penge at spare på en privat ladestander.

Typisk vil din elinstallatør tilbyde at opføre en separat stander med eget HPFI-relæ og dedikeret sikringsgruppe. Dette kræver først og fremmest egen parkeringsplads og af den grund foretrækker mange bilejere at installere deres ladestander i carporten.

Moderne ladeporte er dog både pålidelige og så robuste at de let tåler det danske vejr. Alternativt kan standeren monteres ubeskyttet på den udvendige husvæg. Denne dedikerede forsyning sikrer en stabil tilgængelighed af strøm, uafhængigt af husstandens eget relæ.

Inden du helt (eller i tilfælde af en hybridbil – delvist) bryder med den fossile brændselsindustri, er der dog et par ting du bør gøre dig klart. En privat ladestander betyder naturligvis en forhøjet elregning, og hvis du i forvejen ikke er tilknyttet det billigste el-selskab, så kan det godt blive kosteligt hvis du bryder med dit nuværende og er indbefattet af en bindingsperiode.

Danske ladeoperatører er desuden indbefattet af en ordning, der refunderer strømafgiften som private husstande normalt betaler. Denne refundering vælger de fleste operatører at sende tilbage til deres abonnenter som en slags fordel eller rabat. Samme ordning gælder også for private ladestandere og betyder i praksis at strømforbruget bliver fjernaflæst og afgiften automatisk sættes ind på din konto.

Kort fortalt, så er den strøm du bruger til en dedikeret standeropladning af din el- eller hybridbil billigere, end den du bruger i din husstand. Du kan selvfølgelig bruge din nødlader (også kaldet mormorladeren) i en normal elinstallation. Denne løsning bør dog ikke være bruges som standard, da du både betaler mere i strøm, og samtidigt risikerer at overbelaste husstandens strømkabler.

FDM har udviklet en beregner, så du fra eget kørselsmønster kan udregne om en installering af privat ladestander er den rigtige løsning for dig. Indtil videre har bilmærker som Volvo, Ford, Bentley, Land Rover og Mini annonceret at de indenfor 10 år kun vil lave elbiler – mon ikke et par af de andre europæiske producenter snart følger trop.