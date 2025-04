Forårsklargøring af bilen: Sådan får du din bil i topform efter vinteren

Det danske forår er over os, ikke blot ifølge kalenderen, men nu kan det også så småt mærkes på vejret. Og det er på sin plads, at når vinterens frost og snavs slipper sit greb, at man giver sin bil lidt kærlighed. Det er vigtigt at pointere, at forårsklargøring ikke kun er for syns skyld – det handler i høj grad også om sikkerhed og vedligeholdelse. Her bringer vi en række praktiske trin, så din bil er klar til den kommende periode.

Tjek viskerblade – klart udsyn er vigtigt

Viskerblade bliver hårdt belastet i vintermånederne, hvor frost og snavs kan slide gummiet ned. Hvis viskerne efterlader striber, larmer eller er synligt beskadiget i gummiet, er det tid til at skifte dem. Gode viskerblade sikrer dig optimalt udsyn – især i forårsregn og ved lav sol, hvor snavs kan være ekstra generende. I de fleste tilfælde, er skift af viskerblade noget, som du selv kan klare.

Tjek lygterne – se og bliv set

Dette er ikke sæsonspecifikt, men altid vigtigt alligevel, når man nu alligevel er i gang med at tjekke sin bil. Kontrollér at alle bilens lygter virker – både for- og baglygter, blinklys, bremselys og tågeforlygter.

Vask bilen grundigt – fjern vintersnavs og salt

En grundig forårsvask er essentiel. Her anbefaler FDM at man dropper vaskehallen og i stedet selv tager fat i vandspanden, haveslangen og diverse rengøringsramedier. På denne måde sikrer man at komme ind i alle de små kroge, som man ikke kan være sikker på, at den automatiske bilvask rammer. Når bilen så er helt ren, er det nemmere at identificerer eventuelle ridser og stenslag, som man skal være opmærksom på.

Ryd op og rengør kabinen

Et rent og ryddeligt interiør giver en bedre køreoplevelse – og kan også afsløre skader eller slid, du ikke har lagt mærke til. Tøm bilen for unødvendige ting, og giv kabinen en ordentlig rengøring. Fokuser især på støvsugning og pudsning af ruder.

Tjek for lakskader

Som nævnt før er det lettere at få øje på stenslag og ridser, når bilen er ren. Små lakskader bør udbedres hurtigt, så de ikke udvikler sig til rust. Vær opmærksom på flyverust. Herefter kan man overveje om man vil gøre lidt ekstra, og enten selv give sin bil en lakrens og –konservering eller få det gjort af en professionel.

Smør bevægelige dele

Døre, klapper og hængsler har godt af en smule smørelse efter vinteren. Det forlænger levetiden og sikrer, at alt åbner og lukker gnidningsfrit. Brug en spray til at smøre hængsler, viskearme og brændstofklap. Rengør også dørlåse med låseolie/grafit. Dette er især vigtigt at få gjort, hvis bilen har centrallås og man derfor ikke anvender dørlåsene ofte.

Skift til sommerhjul

Når temperaturen stabilt er over 7 grader, er det tid til at skifte fra vinter- til sommerdæk. Du kan læse mere her.

Kig under motorhjelmen – en lille indsats med stor betydning

Hvis du kører i elbil, slipper du her let med at tjekke og eventuelt påfylde sprinklervæske. For alle andre er tjeklisten som følgende:

Påfyld sprinklervæske

Pejl og påfyld motorolie

Tjek motorens væsker

Det er en god idé at kontrollere kølervæske og bremsevæske. Når man alligevel er i gang med at kigge ned i motoren, kan man vurdere om en let rengøring her også er tiltrængt.

Et godt forår starter med en velplejet bil

Forårsklargøring af bilen er en investering i sikkerhed, komfort og bilens levetid. Det tager måske et par timer, men du bliver belønnet med en bil, der kører bedre, ser flottere ud – og som du kan være stolt af.

Kilde: FDM