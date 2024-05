Ford Explorer: En Elektrisk SUV Til Danmark

Det er nu muligt at bestille den nye Ford Explorer, som har fået en varm modtagelse takket være sin imponerende rækkevidde, markante design og en overflod af udstyr som standard. Med introduktionen af den nye 100 % elektriske SUV har Ford ikke blot genopfundet en klassiker; de har skabt en ny favorit til det danske marked med startpriser fra 299.900 kr.

Uimodståelige funktioner og priser

Ford Explorer introduceres i to varianter, Select og Premium, og begge tilbyder en blanding af amerikansk arv og europæisk teknik, idet de produceres i Europa specifikt til det europæiske marked. Prisen for den basale model, Explorer Select, starter ved 299.900 kr., hvilket giver forbrugerne adgang til en baghjulstrukken variant med en standard rækkevidde på op til 384 km. For dem, der kræver mere, tilbyder den udvidede rækkeviddeversion op til hele 602 km på en enkelt opladning for en merpris på 40.000 kr.

Variantspecifikationer

De forskellige konfigurationer af Explorer byder på noget for enhver smag:

Explorer Select med 170 hk og en standardrækkevidde på op til 384 km til 299.900 kr.

og en standardrækkevidde på op til 384 km til 299.900 kr. Explorer Select med 286 hk og en udvidet rækkevidde på op til 602 km for 339.990 kr.

og en udvidet rækkevidde på op til 602 km for 339.990 kr. Explorer Premium med 286 hk og en udvidet rækkevidde på op til 572 km for 359.990 kr.

Store forventninger og avancerede funktioner

Ford Danmark er spændte på potentialet ved deres nye elektriske SUV. Med en historisk interesse for elbiler i Danmark, især i 2023, er forventningerne høje for Explorer. Den nye model byder på avanceret teknologi og komfort, herunder 19” alufælge, LED-lygter, nøglefri adgang, opvarmede forsæder og en avanceret 14,6” touchskærm, der er standard i Select-modellen.

En SUV klar til eventyr

Med den nye Explorer er Ford klar til at tage fat på SUV-segmentet med elektrisk kraft. Bilen kan prale af en acceleration, der matcher en Ford Performance Focus ST, og den firhjulstrukne variant kan sprinte fra 0-100 km/t på blot 5,3 sekunder. Med sådan en ydelse og teknologisk udstyr som intelligent adaptiv fartpilot og et innovativt infotainmentsystem, er Explorer ikke kun hurtig på vejen, men også hurtig til at blive en favorit blandt danske bilkøbere.

Tilgængelighed og farvevalg

Explorer vil være tilgængelig i flere attraktive farver, herunder lanceringsfarven ‘Arctic Blue’ uden ekstra omkostninger, og andre farver som ‘Frozen White’ og ‘Lucid Red’ mod en merpris.

Ford Explorer er ikke bare en bil; det er en erklæring af innovation og tilgængelighed, der sikrer, at enhver køretur bliver en oplevelse. Med sin debut på det danske marked, sætter Ford nye standarder for, hvad forbrugerne kan forvente af en elektrisk SUV.