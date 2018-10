Ford hylder legendarisk filmbil

now playing

now playing

now playing

now viewing

Ford hylder en af filmhistoriens mest episke biljagter – den 10 minutter lange sekvens i filmen ’Bullitt’ fra 1968 – med specialudgaven Mustang Bullitt, der hylder den ikoniske Ford Mustang GT Fastback fra 1968.

Det er på alle måder intenst, når Steve McQueen i filmen ’Bullitt’ fra 1968 sidder bag rattet i en Ford Mustang GT Fastback fra samme år. Scenen udgør en af de mest ikoniske biljagter i filmhistorien, og det synes Ford er værd at markere med en helt speciel Ford Mustang med tilnavnet Bullitt. Specialudgaven fejrer filmens 50-årsjubilæum og er udstyret med en optimeret version af Fords 5-liters V8-motor, der leverer hele 460 hk og et moment på 529 Nm.

Den nye Bullitt kommer i samme klassiske Dark Highland Green-farve, som originalen gjorde for 50 år siden, men fås også i Shadow Black. Specialmodellen er udstyret med 19” klassiske Torq Thrust-fælge og sportsrøde Brembo-bremsekalibre.

Indvendigt er dens Recaro-sportssæder betrukket med grønne syninger, mens en individuelt nummereret plakette pryder passagersiden foran. Også en hvid, billardkuglelignende gearknop tipper hatten til modellen fra 1968.

’Bullitt’, som havde premiere 17. oktober 1968, havde faktisk to identiske Mustang GT Fastbacks med i filmen, som efter optagelserne gik hver sin vej. Bilen, som Steve McQueen kørte i filmen, blev solgt til en privat køber, mens den anden bil, som blandt andet blev brugt til filmens mange stunts, blev sendt til skrot.