Fornuftig startpris på ny Toyota RAV4

Den kommende Toyota RAV4 kommer til at koste lige under 300.000 kr. i start – og det er endda for en benziner med 175 hk

Bedre biler på smartere og mere økonomisk vis. Det er officielt filosofien bag Toyotas nye biler (og nok også hos alle andre), og det synes rent faktisk at at skinne igennem på den kommende RAV4 – bilen som var med til at grundlægge SUV-betegnelsen helt tilbage i 1994.

Toyota har netop åbnet for forsalget af den helt nye og femte generation af RAV4, der får dansk premiere til februar.

Toyota lover, at RAV4 forbliver tro mod sin tunge arv som pioner i SUV-klassen med et helt nyt og mere maskulint design som træder i stedet for det noget anonyme look som den udgående model har. Derudover følger et nyt motorprogram, klassens laveste CO2-udledning, nye intelligente sikkerhedssystemer og en generelt højere oplevet kvalitet i kabinen.

Kraftige motorer

Bilen er bygget på den nye såkaldte GA K-platform, som RAV4 deler med den ligeledes kommende luksuriøse sedan Camry. Det betyder, at bilen trods den hævede siddehøjde har været muligt at sikre et ekstra lavt tyngdepunkt, en optimeret vægtfordeling, en stivere konstruktion og et mere stabilt og præcist styretøj. Dermed er der skabt grobund for markant bedre køreegenskaber. Udseendet er også skarpere, men der vil nok væe mere en en enkelt, som får svært ved at skelne fronten fra Ford Edge.

Det vil være muligt at vælge mellem to nye motorer. En ny 2,0-liters benzinmotor med 175 hestekræfter og et maksimalt drejningsmoment på 208 Nm med enten forhjuls- eller firehjulstræk samt mulighed for også at vælge mellem manuelt gear eller automatgear.

Automatgear får man altid med, hvis man vælger hybridudgaven af den nye RAV4. Her ligger den nyeste fjerde generation hybridteknologi fra Toyota under bilens skal, og den er i kombination med en 2,5-liters benzinmotor i stand til at vække 218 hestekræfter til live i den forhjulstrukne udgave og hele 222 hestekræfter som firehjulstrækker. Det vil også være interessant for mange, at man også har mulighed for at hægte 1.650 kg efter i den firehjulstrukne hybridudgave og op til to tons efter i benzinudgaven. Det giver en gennemsnitlig klasseledende brændstoføkonomi på over 22 km/l, mens benzineren uden hybridteknologien kører knap 17 km/l* med manuelt gear og omkring 18 km/l* med automatgear.

Mere plads og udstyr

Toyota har øget akselafstanden med 30 mm for at øge komforten i kabinen. Bagagerummet sluger også flere liter end nogensinde før. Samtidig er den nye RAV4 blevet 10 mm bredere, hvilket også medvirker til at øge passagerernes komfort i kabinen.

Den nye RAV4 kan fås fem forskellige udstyrsvarianter, men bl.a. 7” multimedie touchskærm, tågeforlygter, fartpilot, læderrat, LED-forlygter samt med den næste generation af Toyotas omfattende sikkerhedspakke, Toyota Safety Sense, med bl.a. automatisk nødbremse for cyklister og for fodgængere i mørke er standard.

Mens forsalget af den nye RAV4 netop er skudt i gang, ligger den officielle danske introduktion hos alle landets Toyota-forhandlere i begyndelsen af februar. Her vil det være muligt at både se og prøvekøre den nyeste udgave af verdens mest populære SUV.