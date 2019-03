Genève 2019: Bilsektionens overblik

now playing

Det er vanvittigt fedt at se, hvad der kommer af nyt på automessen i Genève. Vi viser her de 57 vigtigste køretøjer – set med danske øjne.

Fra A til Z: I denne artijkel får du overblikket over (næsten) alle de nye biler, der blev vist på Genève International Motor Show 2019 – eller GIMS. Tendensen er (naturligvis) klar: Alle er på vej med elbiler i den ene eller anden forstand, men der er også plads til vilde hyperbiler, potente hverdagsracere og lanceringer af helt normale biler, som kommer til at sælge i 1000-vis herhjemme.

Vi har dog valgt at tage udgangspunkt i de mærker, som vi bedst kender herhjemme, selv om der også var mange interessante og ambitiøse koncept- og elbiler fra mindre producenter, vi aldrig har hørt om i Danmark.

ALFA ROMEO

Tonale Hos Alfa Romeo er man ikke helt klar til at lancere elbiler, men til gengæld viser de den nye plugin-hybrid Tonale. Det er et temmelig smukt køretøj – muligvis smukkere end sin storebror, Stelvio, og den er umiskendeligt Alfa med flere henvisninger til tidligere modeller. Stelvio Ti Nye 2,0 turbomotorer med 280 hk til Alfas SUV

Giulietta MY19 Den årlige opdatering til hatchbacken, samt en ny Veloce-model

Giulia og Stelvio Quadrifoglio Alfa Romeo Racing Specialudgaver med henvisninger til F1-racing – og formentligt også køreegenskaber derefter.

ALPINA

B7 Den nye 7-serie fra BMW skal i vanlig stil naturligvis have en vild Alpina-udgave.

ASTON MARTIN

Lagonda All Terrain Concept Aston Martin viste en ny, rent elektrisk luksus-SUV – desværre kun en konceptbil, men det legendariske navn forpligter. Bilen kan komme på gaden i 2022.

Vanquish Briterne overraskede med afsløringen af en bil, som er en reel konkurrent til fx McLaren 720S og Ferrari 488.

Projekt 003 Astons tredje centermotorbil blev vist i Genève – men som navnet antyder, er det ikke en produktionsklar bil.

Valkyrie Første visning af bilen, som skal være den ultimative trackday bil. De har haft travlt, briterne.

AUDI

Q4 e-Tron koncept Den nye mini e-Tron SUV fra Audi blev vist i en næsten produktionsklar model i Genève. Den er klar til salg i 2020.

TT RS Debut til let faceliftet TT med femcylindret motor med 400 hk, som kommer til salg allerede i april.

BENTLEY

Bentayga Bentley viste en ny Speed-version af deres SUV. Den er nu, officielt, verdens hurtigste på baggrund af motoren med 635 hk – som naturligvis er en 6,0 l. W12.

BMW

X7 Den nye kæmpestore SUV X7 fik sin globale motorshow-debut i Genève.

7-serien Det nye, enorme kølergitter er blot en lillebitte del af historien om den nye limousine.

BUGATTI

Le Voiture Noire En specialbygget hyper-coupe, der har fået stemplet som verdens dyreste bil – pris 11 mio. Euro.

Chiron Sport 110 Ans Lidt ekstra krydderi til en i forvejen voldsom hyperbil med vild præstationer

CITROËN

Citroen Ami One koncept Nuttet lille bybilskoncept. To-sædet elbil, som er mindre end end Smart og som med sin begrænsede rækkevidde heller ikke er beregnet til meget andet end storbykørsel. En slags lille, moderne 2CV, som vi måske ser på gaden inden 2025.

CUPRA

Formentor Cupra er nu et selvstændigt mærke under Seat. Formentor er deres første egenproducerede bil. Det er en plugin med 245 hk.

FERRARI

F8 Tributo Se hvad der er sket med 488 GTB! Den har fået en F40-lignende makeover – og vi kan godt li’ den.

FIAT

Fiat Concept Centoventi Fiat kalder selv deres nye koncept for en folkelig elbil. Den er bygget op, så man helt selv kan bestemme udseendet, rummelighed og rækkevidde og ændre det hjemme i garagen med tilkøbselementer. MAn bestemmer også selv, om den skal være åben eller lukket med hardtop. Rygtet siger i øvrigt, at den kommende Panda skal baseres på Centoventi.

FORD

Ikke tilstede

HONDA

E Prototype Husker du den nuttede elkonceptbil fra Honda? Nu er konceptet blevet justeret, og i Genève viste de en bil som svarer til 98 pct. af den produktionsklare bil. Vi ved om den, at den der er fokus på køreoplevelsen, og at den nok kommer i 2020.

HYUNDAI

Var ikke på 2019 Genève motor show

JAGUAR

Var egentlig ikke til stede, men deres I-Pace blev kåret til Årets Bil i Europa, og fik dermed alligevel stor opmærksomhed.

KIA

Imagine Concept En modig og ret fed Tesla-rival fra koreanerne. Selv om den ikke umiddelbart skal i produktion, giver konceptbilen hints om indvendige og udvendige designelementer, der kan blive anvendt til fremtidige biler fra koreanerne.

e-Soul Tredje generation af e-Soul gør den ret spændende for mange. Den har nu en lang rækkevidde og er klar til salg allerede senere i år.

KOENIGSEGG

Jesko I vanlig stil er Koenigsegg ikke specielt diskrete med deres biler. Med Jesko er der mulighed for at køre i en bil med 1500 hk. Det er angiveligt den sidste bil de nogensinde laver, som kører på rent brændstof.

LAMBORGHINI

Aventador SVJ Roadster Ja, den kan åbenbart sagtens blive vildere. Denne gang som åben version, hvis du alligevel ikke skal bruge din dyrt indkøbte toupé.

Huracan Evo Spyder Svaret til hvordan du opgraderer din Huracan, hvis du synes at den er ved at blive en smule hverdagsagtig.

LAND ROVER

Intet fra Land Rover

LEXUS

LC Cabriolet Lexus findes stadigvæk derude, selvom de ikke sælges i Danmark mere. Der var europæisk debut til en ny cabriolet med blød overdel – indtil videre er den udelukkende en konceptmodel.

RC F Track Edition Der var også Euro-debut til østens svar på en M3. Hold godt fast!

MASERATI

Levante Trofeo Den hurtigste SUV fra Maserati stopper først accelerationen ved 299 km/t. Det skal jo heller ikke blive for voldsomt.

MAZDA

MX-5 30th anniversary Jeps, den fine MX-5 har 30-års jubilæum, og kommer som specialudgave i en lys, orange roadsterversion – men kun (heldigvis?) i begrænset antal.

CX-30 Første kig på den crossover, som skal fylde hullet mellem CX-3 og CX-5

3 hatchback Europæisk debut i Genève til den seneste udgave af Mazdas udgave af en japansk VW Golf-konkurrent.

MCLAREN

720S Spider Simpelthen en 720, som har smidt toppen. Det kan vi jo godt li’.

MERCEDES-BENZ

AMG GT R Roadster Ny udgave med blød top af Mercedes’ vildeste GT

CLA Shooting Brake En mere varevognsagtig profil til det nyeste/kommende medlem af A-klasse-familien.

GLC facelift Blot et lille facelift til Mercedes’ populære SUV, og der kommer nu mild hybrid i massevis.

V-klasse Også en lille facelift til den store benz-varevogn. Og så kommer der en rent elektrisk udgave – med navnet EQV – måske omkring årsskiftet

MITSUBISHI

Engelberg Tourer Concept Nyt koncept og studie, som giver et bud på de kommende generationer af SUV’er og Mitsubishis plug-in-modeller. Hold fast i konceptet Mitsubishi, det ser godt ud.

ASX Mitsubishi har ikke haft meget held med ASX i Danmark, men der er ny teknologi og look til den mest kompakte Mitsubishi crossover på markedet. Måske hjælper det på salgstallene.

NISSAN

IMQ konceptbil Flere nævner denne bil som en karikeret udgave af den kommende Qashqai, og den blev altså også vist i Genève

Leaf Nismo RC Når der står Nismo sammen med en Nissan, så bliver det som regel interessant. Her er der europæisk debut til en elektrisk Leaf-racerbil.

OPEL

Intet fra PSA-koncernens (Citroën og Peugeots) nyeste erhvervelse Opel.

PEUGEOT

208 Verdenspremiere for Peugeots supervigtige 208 – og den er krydret med den ren elektriske e-208 elektriske, som også skal konkurrere i Polo-klassen.

508 Sport Engineered Concept Når Peugeot bruger Plug-In, så er det for at give bilerne ekstra power. Det er i hvert fald tilfældet med dette koncept, hvor en benzinmotor med to elektriske motorer giver mulighed for en ca. 40 km. på ren el og en topfart på 250 km/t.

PININFARINA

Battista Bilen har fire elmotorer, som giver den (hold nu fast) 1900 hk! Det hjælper den da også fra 0-100 km/t på blot to sek., og de 2300 Nm drejningsmoment (!) kommer fra fire elektriske motorer. Og så er den smuk. Det er vist selve definitionen af en hyperbil.

POLESTAR

2 Volvo gav os for første gang mulighed for at se deres Polestar 2 – og denne udgave kører på ren el

PORSCHE

911 Cabriolet Den nye 992-æra har smidt toppen til ære på gæsterne i Genève 2019 Genève.

718 Cayman / Boxster T Det er back-to-basics, når Porsche viser deres mest prisvenlige sportsvogne og deres nye stil i 2019

RENAULT

Clio Det er femte generation af Clio, som var den store nyhed på Renault-standen. På tide efter et par år uden de helt store nyheder.

SEAT

Minimo Twizy Endnu en bil, som er beregnet på storbylivet. Denne gang er konceptet fra Spanien, og det skal være en slags delebil i elektronisk udgave.

el-Born Som en del af VW-koncernen får man adgang til visse teknologier – og mulighed for at lave spændende koncepter. Dette er Seats søstermodel til VWs også interessante ID Range. Den skulle have en rækkevidde på 418 km. – og ser ret produktionsklar ud.

SKODA

Vision iV Det var muligt at se nærmere på den kommende elektriske crossover coupé fra Skoda.

Kamiq Verdenspremiere på den mindste SUV fra Skoda SUV til dato – nemlig den nye Arona-klon med navnet Kamiq

SSANGYONG

Korando Koreanerne, som har lavet det, der engang blev kaldt for en af verdens grimmeste biler, men deres nye 2019-SUV skal udfordre Qashqai og andre crossovers. Den er faktisk ikke så grim. Det er et væsentligt fremskridt.

SUBARU

Subaru Forester Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ve’ det. Men den nye Subaru er ny fra inderst til yderst. Den blev vist i Genève, men var allerede i USA sidste sommer. Vi får den herhjem sidst på året.

TOYOTA

Supra Toyota Supra GR får comeback til sommer efter 17 års pause. Konceptbilen fik verdenspremiere ved den internationale biludstilling i Genève.

VOLKSWAGEN

ID Beach Buggy concept Ja, VW viser en vild og lidt gakket elektrisk beach buggy – altså en strandbil, der kører på el.

Passat Der er ikke sket meget, men lidt mere teknologi og er lidt skarpere, så Passat er klar til at træde ind i 2020 uden at virke for gammeldags.

T-Roc R En Golf R på stylter er kommet til verden – VW har givet den nye T-Roc R 300 hk – det er meget i en lille crossover.

Caravelle Verdenspremiere på VW Caravelle anno 2020 i version 6.1.

VOLVO

Teknisk set var Volvo ikke til stede. Men det selvstændige søskendemærke Polestar veg ikke tilbage for at vise Polestar 2.

Genève-bilshowet foregår den 7.-17. Marts 2019.