Gør din bil klar til forår og sommer

ANNONCE, denne artikel er en reklame for DITEC og Teknicar.

Foråret er her allerede, og sommeren er lige om hjørnet. Vi er mange, der er klar til solskinsdage. Men er din bil klar?

Hvis du ejer en bil, så ved du nok godt, at det er vigtigt at passe godt på bilen. Det er ikke nok at sende bilen til serviceeftersyn. Men hvordan sørger du for, at bilen er helt klar til både forår og sommer? Det kan du finde svaret på i denne artikel.

Giv bilen en hovedrengøring

Som bilejer er der intet bedre end en pæn og ren bil. Derfor kan du gøre bilen klar til foråret og sommeren ved at foretage en hovedrengøring indvendigt og udvendigt. Indvendigt kan du rengøre bilen ved at støvsuge den grundigt, så der ikke er skidt og støv inde i bilen. Udvendigt kan du give din bil en vask og polering.

Hvis du ikke har mod på selv at vaske og polere bilen, så kan du køre til din nærmeste vaskehal. Her kan du vælge det vaskeprogram, der passer til dine behov. Da der er meget støv og pollen i luften om foråret, kan du med fordel vaske bilen med jævne mellemrum. Kun på den måde kan du holde bilen flot og skinnende hele foråret og sommeren.

Giv bilen et tjek

Hvis bilen skal være helt klar til foråret, så kan du med fordel give bilen et tjek. Du bør først og fremmest tjekke bilens oliestand med jævne mellemrum. Derudover bør du både tjekke bremser og bremsevæske. Det er især vigtigt, hvis du skal ud på en lang køretur.

Sidst, men ikke mindst, bør du tjekke dæk og dæktryk for at være sikker på, at dækkene har det helt rigtige vejgreb. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør noget af dette, så kan du med fordel tage bilen med til et værksted, hvor de kan hjælpe dig med at tjekke, at alt er, som det skal være. På den måde kan du trygt køre afsted, når det er forår og sommer i Danmark.

Send bilen på værksted

Hvis du vil være helt sikker på, at din bil er klar til forår og sommer, så kan du med fordel sende bilen på værksted og få tjekket op på det hele. Du kan finde et autoværksted på Teknicars hjemmeside.

På teknicar.dk skal du blot indtaste dit postnummer for at finde en liste over de værksteder, der ligger i nærheden af dig. Hvis bilen skal være helt i top, så kan du også sende bilen på værksted, så den kan få professionel pleje.

Her kan du blandt andet bestille tid til lakforsegling, glasbehandling og læderbeskyttelse.