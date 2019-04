Oplev Europa i bil

ANNONCE

Har du nogensinde været på bilferie? Det er en fantastisk form for ferie, fordi du får en stor frihed til at køre derhen, hvor du allerhelst vil. Vi guider dig her til at tage på bilferie i Europa.

Det er sommer, og du kører rundt i Europa i en lækker bil. Lyder det som noget for dig? Så skal du måske tage på bilferie til sommer. Men hvor skal du tage hen? Det giver vi dig forslag til her.

Hvorfor tage på bilferie?

Noget af det fantastiske ved en bilferie er, at selve turen er en del af ferien. Du kan opleve en masse, mens du bevæger dig mod din destination. Du kan eksempelvis overnatte i flere byer på vejen og opleve flere lande, mens du er på ferie. En anden fordel ved bilferien er, at du får større frihed, når du når rejsedestinationen. Her kan du køre ud på små ture og opleve endnu mere, end du ville, hvis du havde taget flyet på ferie. Når du kører på bilferie, kan du desuden tage flere ting med på ferie. Du behøver ikke at pakke i kufferter, og det er nemmere at have sportsudstyr med på ferien. En sidste grund til at tage på bilferie er, at du ofte sparer penge i forhold til en ferie, hvor du tager flyvemaskinen.

Hvor skal jeg tage hen?

Hvis du har besluttet dig for at tage på bilferie i Europa? Der er to måder at tage på bilferie på. Den ene er den spontane bilferie, hvor du ikke ved, hvor du ender. Det giver en stor frihed, men det kræver også, at du er klar til at tage beslutninger undervejs. Alternativt kan du planlægge bilferien hjemmefra. Det er der mange, der vælger at gøre. Der findes mange skønne destinationer i Europa. Nogle af de mest populære er Frankrig og Italien. Du kan eksempelvis tage til Amalfikysten eller til Den Franske Riviera.

Kør afsted i drømmebilen

Når du har fundet din destination, skal du selvfølgelig finde en bil at køre i. Hvis du allerede har en bil, giver det god mening at køre på ferie i den. Hvis du mangler en bil til hverdag og ferie, kan du overveje at lease en bil. Du kan læse mere om at lease en bil her: flexleasing privat. Når du leaser en bil, kan du køre afsted på ferie i en helt ny og lækker bil uden at skulle tage et stort billån, som du skal betale af på i mange år. Der er altså store fordele ved at lease en bil, hvis du gerne vil på bilferie i Europa.