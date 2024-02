Guide: Sådan omregistrerer du din bil i Danmark

At købe en ny eller brugt bil er en spændende oplevelse, men det medfører også visse administrative opgaver, såsom omregistrering af bilen. I Danmark er det lovpligtigt at omregistrere bilen, når ejerskabet skifter. Denne proces sikrer, at bilen officielt bliver registreret på den nye ejer. Her er en trin-for-trin guide til, hvordan du omregistrerer din bil i Danmark.

Trin 1: Forbered de dødvendige dokumenter

Før du kan omregistrere din bil, skal du have visse dokumenter klar. Dette inkluderer bilens registreringsattest og dit MitID. Hvis du køber bilen gennem en forhandler, vil de ofte hjælpe med omregistreringen. Ved privatkøb ligger ansvaret hos dig som køber.

Trin 2: Betal registreringsafgiften

Hvis der er tale om en brugt bil, hvor registreringsafgiften allerede er betalt, skal du ikke bekymre dig om dette trin. Ved køb af en ny bil eller import af en bil fra udlandet skal registreringsafgiften betales, før bilen kan registreres i dit navn. Afgiften beregnes af Skattestyrelsen og afhænger af bilens værdi.

Trin 3: Brug motorregistret til omregistrering

Omregistreringen foregår digitalt via Motorregistret (Motorstyrelsens online service). Du skal logge ind med dit NemID på Motorregistrets hjemmeside. Her kan du indtaste bilens registreringsnummer og den unikke kode fra registreringsattesten, hvorefter du kan gennemføre omregistreringen.

Trin 4: Betal omregistreringsgebyret

For at omregistrere bilen skal du betale et omregistreringsgebyr. Gebyret betales online via Motorregistret. Når betalingen er gennemført, er bilen officielt registreret i dit navn.

Trin 5: Modtag den nye registreringsattest

Efter omregistreringen vil du modtage en ny digital registreringsattest via e-mail. Det er en god idé at printe denne ud og opbevare den sammen med bilens øvrige dokumenter. Den fysiske del af registreringsattesten bliver sendt til din adresse.

Vigtigt at huske

Sørg for at omregistrere bilen indenfor 4 dage efter ejerskiftet. Hvis dette ikke gøres, kan det medføre en bøde.

Hvis du sælger din bil, er det også dit ansvar at sikre, at køberen omregistrerer bilen. Du kan tjekke status for omregistreringen via Motorregistret.

Omregistrering af din bil i er en relativt enkel proces, som primært foregår online. Ved at følge ovenstående trin sikrer du, at alt foregår korrekt, og at du undgår potentielle bøder. Husk, at omregistrering er et vigtigt skridt i bilkøbsprocessen, som bekræfter dit officielle ejerskab af køretøjet.