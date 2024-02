Nye fordele for ejerne af nul-emissionskøretøjer: Forhøjelse af bundfradraget i registreringsafgiften

I et markant skridt mod fremme af grønnere transportmidler har Folketinget annonceret en lovændring, der betyder gode nyheder for potentielle købere af nul-emissionskøretøjer. Fra den 1. februar 2024 vil ejere af nye elbiler, varebiler og motorcykler, der ikke udleder CO2, kunne nyde godt af en forhøjet afgiftslettelse.

Detaljer om lovændringen

Med vedtagelsen af lov nr. 109 af 31. januar 2024 har Folketinget besluttet at forhøje bundfradraget i registreringsafgiften for nul-emissionskøretøjer. Denne ændring træder i kraft fra og med 1. februar 2024 og strækker sig til udgangen af 2025. Målet med lovændringen er at gøre det mere økonomisk attraktivt at investere i grønne køretøjer og dermed accelerere overgangen til en mere bæredygtig transportsektor.

Forhøjede fradrag

For nul-emissionspersonbiler er det nye bundfradrag fastsat til 165.500 kr. for køretøjer, der anmeldes til registrering i perioden fra 1. februar 2024 til og med 31. december 2025. Dette er en stigning fra det tidligere fradrag på 162.500 kr., som galdt for køretøjer anmeldt i januar 2024.

Tilsvarende vil ejere af nul-emissionsvarebiler kunne drage fordel af et forhøjet bundfradrag på 77.500 kr., en stigning fra 76.250 kr. i samme periode.

El- og brændselscelledrevne motorcykler får også et løft med et nyt bundfradrag på 104.000 kr., op fra 102.750 kr. for køretøjer anmeldt i januar 2024.

Fremtidige nedskrivninger

Det er vigtigt at bemærke, at alle disse fradrag vil blive nedskrevet årligt fra og med 2026. For yderligere detaljer omkring disse ændringer og hvordan de specifikt vil påvirke købere af nul-emissionskøretøjer, henvises der til Den juridiske vejledning.

Ingen overgangsordninger for afgiftsberigtigelser

Det er værd at understrege, at der ikke vil være mulighed for at anmode om genoptagelse eller lignende for køretøjer, der er afgiftsberettiget i januar 2024, med henblik på at nyde godt af det forhøjede bundfradrag. Ingen overgangsordninger er blevet vedtaget i denne omgang.