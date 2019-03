Hemmelighederne står i kø på Nissans designcenter

Vi har været på besøg i Nissans designcenter London for at følge processen bag hvordan en bil bliver til – kreativiteten er stor og hemmelighederne er mange

LONDON: I 2016 viste Nissan for første gang den nye Micra. Den var baseret på konceptbilen Sway, som de havde vist på Genève Motor Show i 2015. Det var en overordentligt vigtig model, for Micra skulle være et udtryk for Nissans nyeste designsprog med et signaturdesign.

Og forud for lanceringen har hundredvis af arbejdere knoklet med at gøre bil klar, så selv de mindste detaljer var på plads. Men forud var der også røget 1000-vis af designdetaljer i lokummet, og det at lave en ny bil handler om derfor ikke bare om trends, tendenser og tilbøjeligheder, men i høj grad også om kompromisser. Det var i hvert fald mere eller mindre den virkelighed, som Bilsektionen fik ud af at besøge Nissans Designcenter i London, hvor biler som Nissan Qashqai, Juke og en lang række konceptbiler er planlagt, udviklet og lanceret.

Shhh – det er hemmeligt

Centret ligger midt i London-kvarteret Paddington, og det er normalt udelukkende åbent for indviede Nissan-medarbejdere. Selv denne dag, hvor vi er blevet budt indenfor, er vores besøg omgivet af hemmelighedskræmmeri, og der er kun adgang til en begrænset del af lokalerne i den ellers flotte bygning, som er en tidligere togcentral. Alligevel står der med andre kollegaer på plads for at sikre, at alle udefrakommende finder den direkte vej til toilettet, hvis det bliver nødvendigt – alle andre steder er no-go.

Det at lave en ny bil er nemlig en langvarig og hemmelighedsfuldt proces, som involverer utallige folk. Gud forbyde det, hvis konkurrenterne kunne få nys om ens nye projekter.

Selv til spørgsmålet om, hvor mange der arbejder i designcenteret i London, er der ikke noget endeligt svar. Blot informationen om, at der var 50 designere, da stedet åbnede i 2003 – det nuværende antal var også hemmeligt.

Bred gruppe

Men det er ikke kun designere, som står bag lanceringen af en ny bil. Også researchere, analytikere, farvespecialister og trendforskere er involveret i processen. Typisk tager det op til fem år at designe en bil fra bunden, og i den periode er der ifølge de ansatte “vanvittigt mange kompromisser”, og i mellemtiden bliver utallige designs indbyrdes delt, diskuteret og droppet af små grupper, inden et endeligt designkoncept kan blive forevist til toppen af fødekæden, hvorefter tommelfingeren bliver vendt op eller ned.

»Når så mange skal rode med bilerne, vil der altid være mange kompromisser. Men selv om de er mange, så er det design, som bliver sendt ud, noget alle er glade for. Det ender altid med at lykkes, fastslår Michael Ledger.

Han er universitetsuddannet i bildesign og bruger nu dagen lang på at lege med ler. Han er en del af det team, der arbejder med at lave bilerne i ler, så man har et langt mere nuanceret helhedsopfattelse end det, man kan fremvise på en computer.

»Selv om computeren laver nogle meget virkelighedstro modeller af bilerne, så kan det være svært at danne sig et indtryk af proportionerne i virkeligheden. Det er vores opgave at lave de store lermodeller, så vi kender alle aspekter af bilens design,« siger Michael Ledger.

Utallige designs

Som regel bliver bilerne lavet i skala ¼, og derefter kan man meget let tilføje, fjerne eller afprøve nye idéer, linjer eller vinkler for at se, hvordan det reelle slutprodukt kunne se ud. Der kan sagtens være hundredvis af modeller, inden man ender på det rigtige design.

Som regel bliver der lavet modelforslag, når en bil som Micra skal lanceres fra flere af de syv Nissan-designcentre verden over, som arbejder med bilernes design. På den måde falder antallet af forslag fra de flere hundrede til 50 udvalgte til 10, to og endeligt én.

»Det er rigtig meget af det, vi laver som ikke engang kommer ud af lokalet her. Og det det, der gør kan vi ikke fortælle andre om. Selv ikke min kæreste aner noget om, hvilke biler jeg arbejder på. Det må jeg ikke fortælle hende,« griner designeren.