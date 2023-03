Her er de mest almindelige årsager til, at din bil ikke går igennem syn

For nogle mennesker er det med at køre bilen til syn en ting, der kan være ubehagelig og stressende. For hvis du ikke har forstand på motorer, eller hvad der bliver kigget efter gennem et bilsyn, kan det være svært at vide, hvad der skal til, for at den går lige igennem første gang uden ubehagelige overraskelser.

Her kan du læse om nogle af de mest almindelige årsager til, at din bil ikke går igennem syn, ifølge en ekspert på området, der til dagligt driver en populær synshal i Randers. Her er nogle af de ting, du selv kan undersøge, inden du booker tid i synshallen. Det er dog altid en god ide at få din bil gået igennem fra top til tå hos en mekaniker, så du er helt sikker på, at den går sikkert og smertefrit gennem det periodiske bilsyn.

Kontrollér standen på dine dæk

Dækkene er en af de ting, du selv kan undersøge, inden du skal til syn med din bil. For at bilen skal gå igennem, er det vigtigt, at der er tilstrækkelig mønster tilbage i hvert enkelt dæk, at dækkene er ensartede, og at de er korrekt monteret. Hvis ikke dækkene er i orden eller ikke passer til årstiden, afviser synshallen din bil ved gennemsyn.

Test alle lygter og essentielle signallamper

Det er også vigtigt, at alle dine lygter fungerer, som de skal. Det er med til at forbedre trafiksikkerheden – hvilket er bilsynets primære formål. Sørg derfor for, at dine forlygter, baglygter, positionslys, bremselygter og blinklys fungerer, da det også er en af de ting, du nemt kan teste selv og eventuelt udbedre på egen hånd.

Undersøg ruder og nummerplader for og bag

Hvis dine ruder er revnede eller på anden vis beskadigede, så klarheden ikke er intakt, kan synshallen bruge det som grundlag for at afvise bilen. Det samme gælder, hvis nummerpladerne ikke sidder ordentligt fast efter de beskrevne retningslinjer eller er i dårlig stand.

Få en professionel til at hjælpe dig, hvis du er i tvivl

Det kan oftest betale sig at køre din bil forbi en mekaniker, hvis du gerne vil have din bil igennem syn første gang. På den måde sparer du tid på alligevel at skulle tilbage til en mekaniker, som kan hjælpe dig med at udbedre skaderne. Du kan altid sige til mekanikeren, at du gerne vil have gjort din bil klar til syn – så ved langt de fleste mekanikere, hvad det er, de skal være særligt opmærksomme på. Det er blandt andet også ting som udstødning, karosseri, undervognens stand, motor og bremser mv. Diss ting kan være svære at undersøge korrekt, hvis man ikke er fagperson.