Hvordan ser en bæredygtig fremtid ud?

Advertorial

Lige nu er vi alle sammen i fuld gang med at indføre bæredygtige tiltag verden over. I mange lande mærker man konsekvenserne af den globale opvarmning på nært hold. Havet stiger, klimaet bliver mere ekstremt, og luften er forurenet i langt højere grad end tidligere. Det er med andre ord på høje tid at skabe forandring.

Denne forandring ser ud til at være på vej på forskellige områder. For når det gælder bæredygtige tiltag, findes der ikke kun ét alternativ. Der er mange forskellige måder, vi kan gøre verden mere bæredygtig på. Vi vil således komme til at opleve mange og store forandringer i fremtiden.

Den bæredygtige fremtids forskellige elementer

Mange er interesserede i, hvilke “elementer” en bæredygtig fremtid kommer til at bestå af. På den ene side handler det om ren nysgerrighed, da det er meget menneskeligt at være nysgerrig efter, hvordan ens fremtid helt præcist kommer til at se ud. Ikke mindst når man ved, at der er store forandringer i vente.

På den anden side vil det også være rigtig rart at vide, hvilke valg man bør træffe. Hvilke investeringer er det klogt at foretage netop nu? Med tanke på fremtiden er det ofte en god ide at være på forkant, så man kan udnytte fordelene ved de seneste innovationer bedst muligt.

Alt i alt ser det ud til, at vi uvægerligt vil skulle tage følgende bæredygtighedstiltag med i vores overvejelser:

Solceller: For de fleste kommer det næppe som nogen overraskelse, at solceller kommer til at spille en stor rolle i en bæredygtig fremtid. Allerede nu ser man i mange lande solceller dukke op på flere og flere tage. Hvis denne udvikling fortsætter ind i den nærmeste fremtid, er det forventeligt, at stort set alle vil installere solceller på deres tag. Teknologien bliver ganske enkelt billigere og mere effektiv, for hvert år der går. Så meget desto større grund er der til at hoppe med på vognen.

For de fleste kommer det næppe som nogen overraskelse, at solceller kommer til at spille en stor rolle i en bæredygtig fremtid. Allerede nu ser man i mange lande solceller dukke op på flere og flere tage. Hvis denne udvikling fortsætter ind i den nærmeste fremtid, er det forventeligt, at stort set alle vil installere solceller på deres tag. Teknologien bliver ganske enkelt billigere og mere effektiv, for hvert år der går. Så meget desto større grund er der til at hoppe med på vognen. Elbiler: Udbredelsen af elbiler vil sandsynligvis stige proportionelt med mængden af tage med solceller Ligesom med solceller gælder det også for elbiler, at de allerede er begyndt at storme kraftigt fremad. Vi ser f.eks., at mange af de store bilmærker i højere grad fokuserer på at udvikle et stort udvalg af elbiler i høj kvalitet. Ikke mindst nu, hvor EU har besluttet, at der fra 2035 ikke længere må sælges nye biler med forbrændingsmotor.

Udbredelsen af elbiler vil sandsynligvis stige proportionelt med mængden af tage med solceller Ligesom med solceller gælder det også for elbiler, at de allerede er begyndt at storme kraftigt fremad. Vi ser f.eks., at mange af de store bilmærker i højere grad fokuserer på at udvikle et stort udvalg af elbiler i høj kvalitet. Ikke mindst nu, hvor EU har besluttet, at der fra 2035 ikke længere må sælges nye biler med forbrændingsmotor. Ladebokse: I takt med at folk i stigende grad vælger at købe elbiler, vil salget af ladebokse også automatisk komme til at storme fremad. En elbil skal jo nu engang lades op. Til dette formål kan man selvfølgelig køre bilen hen til en central ladestation. Det har der nogle ulemper. F.eks. er det forholdsvis tidskrævende og også ofte dyrere end det bedste alternativ: at installere sin egen ladeboks derhjemme. Hvis du f.eks. vælger en Wallbox ladestander elbil eller en Alfen ladestander elbil, gør du det meget nemmere for dig selv med ét slag. Fremover vil du kunne oplade din bil, mens du ligger og sover. Så har du hver morgen en bil med et fuldt opladet batteri til rådighed!

I takt med at folk i stigende grad vælger at købe elbiler, vil salget af ladebokse også automatisk komme til at storme fremad. En elbil skal jo nu engang lades op. Til dette formål kan man selvfølgelig køre bilen hen til en central ladestation. Det har der nogle ulemper. F.eks. er det forholdsvis tidskrævende og også ofte dyrere end det bedste alternativ: at installere sin egen ladeboks derhjemme. Hvis du f.eks. vælger en Wallbox ladestander elbil eller en Alfen ladestander elbil, gør du det meget nemmere for dig selv med ét slag. Fremover vil du kunne oplade din bil, mens du ligger og sover. Så har du hver morgen en bil med et fuldt opladet batteri til rådighed! Elvarme: Endelig er der en stærk formodning om, at alle i fremtiden vil gå over til elvarme. I dag varmer mange stadig op ved hjælp af et gasfyr. Den store ulempe ved denne metode er, at der ved forbrænding af gas frigives meget CO2. Det bidrager naturligvis negativt til klimaforandringerne. Derfor er det en vigtig prioritet at finde et bæredygtigt alternativ. Et godt eksempel på dette er en elektrisk varmepumpe

Ovenstående er naturligvis ikke de eneste måder, vi alle kommer til at blive mere bæredygtige på i fremtiden. Der vil sikkert også snart blive skabt nye innovationer, som måske er endnu bedre end alle dem, vi har til rådighed i dag. Under alle omstændigheder er det dog godt at holde sig orienteret. Især når man ved, at mange af de bæredygtige alternativer i dag ikke bliver en ekstra udgift, men i stedet sparer dig penge.

Der findes altså utallige måder, hvorpå du sikkert allerede i dag vil kunne skabe forandring i din hverdag. Se på dine personlige interesseområder for at finde ud af, hvad du kan gøre her og nu. Vidste du f.eks., at de elektriske bilmodeller i stigende grad er overlegne, når det gælder stil og ydeevne, i forhold til de konventionelle modeller med forbrændingsmotor? Kombiner disse fordele med køb af en ladeboks, og du vil hurtigt opleve, hvor skønt det kan være at køre elbil. Det bliver med stor sandsynlighed en opdagelse, du ikke vil fortryde.