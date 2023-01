Hvilke filtre findes der i biler, og hvad er deres funktion?

En bil er sammensat af mange forskellige dele og systemer, der alle har en specifik funktion, som er med til at sikre, at bilen kører effektivt og sikkert.

Nogle af delene består af forskellige former for filtre, som alle har deres eget formål, nogle mere vitale end andre. En bil uden filtre ville ikke køre særligt effektivt eller særligt længe, og derfor er bilens filtre vigtigere, end mange tror. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at få tjekket filtrene og udskifte dem hvis nødvendigt, med jævne mellemrum, for at sikre en så problemfri kørsel som muligt.

I denne artikel kan du læse mere om de forskellige filtre og deres funktioner, samt hvordan du får dem skiftet. Det kan derfor være en god idé at læse med, hvis det er et emne, du ikke har helt styr på.

Oversigt over de mest almindelige filtre

Det kan være forskelligt fra bil til bil, hvilke filtre den er udstyret med. F.eks. er ældre dieselbiler sjældent udstyret med et partikelfilter, medmindre det er installeret og eftermonteret.

Din bil kan have flere eller færre filtre end naboens bil. Det kommer an på flere forskellige faktorer som for eksempel motortypen og selve bilmodellen. Herunder har vi samlet en oversigt over nogle af de mest almindelige filtre til biler.

De mest almindelige bilfiltre er følgende:

Oliefilter

Brændstoffilter

Læs mere om de fem bilfiltre i de kommende underafsnit.

Oliefilter

Oliefiltret er en vigtig del, når det kommer til vedligeholdelsen af motoren. Oliefiltret filtrerer forskellige former for urenheder i olien væk. Ved at skifte olien og oliefiltret regelmæssigt gør du det mere sandsynligt, at motoren vil fungere problemfrit og sikkert mange år frem i tiden.

Brændstoffilter

Brændstoffiltret er vigtigt for motorens drift, da dets funktion er at fange urenheder i brændstoffet. Urent brændstof kan forringe brændstoføkonomien, men også skade motoren, hvis de forskellige former for skidt, rust eller snavs i brændstoffet kommer ind i motoren. Brændstoffiltret sikrer også, at brændstoffet forbrændes mere effektivt, hvilket gør, at du får den maksimale ydelse ud af motoren på din bil.

Hvordan får jeg tjekket og udskiftet bilens filtre?

Nogle af filtrene kan du selv tjekke og skifte, mens du skal bruge hjælp til at tjekke og skifte andre.

Hvis du har evnerne, kan du med fordel gå til opgaven selv. I første omgang skal du finde ud af, hvordan du får adgang til det givne filter. Når du har fundet placeringen af filtret, skal du bruge det rigtige værktøj til afmontere det. Derefter skal du sørge for at montere et nyt og kompatibelt bilfilter. Du kan med fordel følge en guide, når du skal skifte et eller flere af bilens filtre, så du er sikker på, at du gør det rigtigt. Hvis du har brug for hjælp, kan du spørge en bilkyndig ven til råds.

Skift af oliefilter

Som udgangspunkt skal et oliefilter skiftes efter 10.000 km. ved benzinmotorer og efter 15.000 km. ved dieselmotorer. Det er dog værd at skrive sig bag øret, at det ikke udelukkende er det antal kørte km., der har indvirkning på, hvor ofte et oliefilter skal skiftes. Ved nogle biler skal oliefilteret skiftes en gang om året.

Du kan med fordel skifte bilens oliefilter, samtidig med at det regelmæssige olieskift skal foretages. Du skal blot dreje oliefilteret mod uret og afmontere det. Derefter kan du montere det nye oliefilter. Husk dog i første omgang at placere en beholder under bundkarret, så olien kan løbe ned i beholderen. Så slipper du for, at jorden kommer til at svømme i olie.

Skift af brændstoffilter

Du kan som hovedregel også selv skifte bilens brændstoffilter, hvis du har hænderne skruet rigtigt på og har mod på opgaven. Dette filter skal ikke skiftes lige så ofte som oliefilteret. Som udgangspunkt kan du nøjes med at skifte dette filter, hver gang bilen har kørt omkring 50.000-60.000 km.

For at skifte brændstoffilteret skal du som udgangspunkt bruge både en skruenøgle, skruetrækker og tang. Det afhænger dog af, hvordan filteret er forbundet til brændstofledningen. Følg med fordel en guide trin-for-trin for at gøre det rigtigt.

Kilder:

Oplysninger om oliefilteret fra euautodele.dk

Oplysninger om brændstoffilter fra da.healthy