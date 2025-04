Hyundai Insteroid: Ny konceptbil inspireret af videospil. 

Hyundai har løftet sløret for en ny konceptbil, baseret på sidste års succesfulde model, Inster, som er nomineret til “World Car of the Year”, der uddeles om få uger. INSTEROID er skabt af Hyundais europæiske designteam, og som navnet, der kombinerer det etablerede “Inster” med styrken i “steroid”, indikerer, er der skruet helt op på Insteroid’s testosteron-niveau. Konceptbilen bringer et udseende, som både sender tankerne hen på videospil, science fiction-film og racerbiler. Der er pyntet på den originale Inster med et bredere og længere karrosseri, store hjul og aerodynamiske detaljer som spoiler og luftkanaler.

I bilens annoncering har særligt forbindelsen til netop videospil været i fokus, da der er udviklet et lille spil, der forventes at være offentligt tilgængeligt senere denne måned. Samtidigt vil bilen også blive tingængelig i mobil-racerspillet Kartrider Rush+.

Især indvendigt i bilen er den stylet som en racerbil: Hver eneste detalje er tilpasningsdygtig, og det præsenterede udseende bringer bestemt associationer til gør-det-selv kulturen. Skålformede sæder, rullesikring og specialinstrumentering giver føreren en intens og legende køreoplevelse.

“INSTEROID er en hyldest til ren sjov – en rejse, hvor vi har udforsket nye måder at vække følelser og fantasi i hver eneste detalje. Det handler ikke kun om, hvordan den ser ud, men også hvordan den lyder, og hvordan den får dig til at føle. Fra det dristige visuelle udtryk til den omsluttende lydoplevelse er det et koncept, der inviterer alle til at drømme lidt højere og smile lidt længere.”

Simon Loasby

Senior Vice President og leder af Hyundai Design Center.

Hyundai Insteroid vises frem for offentligheden fra 3. til 13. april på Seoul Mobility Show. Konceptbilen er blandt andet designet med henblik på at bringe fornyet opmærksomhed til Inster-modellen, som snart skal rulles ud på nye markeder, heriblandt i Nordamerika. Selv om den ikke er sat til at skulle i produktion, fungerer den som et eksempel på de høje ambitioner producenten har for Inster-seriens fremtid.