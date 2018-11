Hyundai og Kia vil samle strøm fra solen

Hyundai Motors har offentliggjort planer om at introducere en opladningsteknologi med solpaneler på taget af udvalgte modeller i samarbejde med Kia Motors. De strømgenererende solpaneler skal integreres i bilens tag eller motorhjelm og levere ekstra strøm til biler med forbrændingsmotor, hybridbiler og batteridrevne elbiler, så brændstofeffektiviteten og rækkevidden øges.

Solopladningsteknologien er udviklet til at understøtte bilens primære energikilde og dermed forlænge rækkevidden og reducere CO2 emissionen. Systemet vil kunne oplade batterierne i miljøvenlige el- og hybridbiler og i biler med forbrændingsmotor, så brændstofeffektiviteten forbedres.

Flere etaper

Hyundai Motor Group er i gang med at udvikle tre typer solopladningssystemer til bilernes tag: Førstegenerationssystemet er til hybridbiler, mens anden generation af teknologien omfatter et semitransparent tagsystem med solpaneler til biler med forbrændingsmotor. Tredje generation af teknologien vil være introduktionen af et let solpaneltag til batteridrevne elbiler.

Hyundai Motors lancerer første generation af teknologien i sine biler efter 2019. Kia Motors vil også annoncere planer om at anvende teknologien i mærkets biler i den nærmeste fremtid.