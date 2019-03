Jaguar I-Pace vinder Årets Bil i Europa 2019

I et ufattelig tæt løb har har Jaguar i dag vundet titlen som Årets Bil i Europa. 60 motorjournalister fra hele Europa står bag kåringen

Det har aldrig været tættere. Ud af et ganske kompetent finalefelt har Jaguar I-PACE i dag vundet prisen som Årets Bil i Europa (Car Of The Year, COTY). Selve afstemningen blev afgjort ved pointafgivning, og da alle pointene fra de 60 udvalgte journalister fra 23 lande og de største motormedier i Europa var talt op, var der simpelthen stemmelighed for første gang nogensinde. Både sportsvognen Alpine A110 og I-Pace fik 250 point, og dermed måtte det komme an på, hvor mange førstepladser de to biler hver især havde fået, inden man kunne kåre en vinder. Med 18 mod 16 var det altså I-Pace.

”At vores første elektriske bil også bliver den første Jaguar til at vinde titlen som Car of the Year giver os kæmpe stolthed«, sagde Prof. Dr. Ralf Speth – CEO Jaguar Land Rover efter kåringen.

Dansk medlem stemte fransk

Finalefeltet talte også konkurrerende modeller som Mercedes A-Klasse, Kia Ceed, Ford Focus, Citroen C5 Aircross og Peugeot 508.

Det danske jurymedlem er Søren W. Rasmussen fra FDM Motor. Han stemte ikke engang på Alpine A110, da den ikke kommer til Danmark. Hans favoritter var i stedet C5 Aircross (8 piont) og Kia Ceed (6 point). I-Pace fik blot to point.

Jaguar I-PACE er allerede nu en salgssucces. 8000 kunder har modtaget deres I-PACE – 75 procent af dem i Europa.

Jaguar I-PACE, der er designet og udviklet i Europa har allerede vundet 55 priser rundt om i verden, siden den blev introduceret for et år siden. Blandt priserne er Årets Bil i Tyskland, Årets Bil i Norge, Årets bil i UK, TopGear magazine EV of the Year, Årets elbil I Sverige for blot at nævne nogle af priserne.