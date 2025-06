Jaguar Type 00 – en ny æra for det klassiske brand 

Jaguar løftede i slutningen af sidste år sløret for deres nye konceptbil, Type 00, der tydeligt signalerer en ny æra for mærket, og det har siden hen skabt opmærksomhed med den ved flere store begivenheder. Bilen præsenteres med en markant stil, der tydeligt udtrykker Jaguars grundidé “Copy Nothing” – oprindeligt formuleret af grundlæggeren Sir William Lyons. Type 00 skiller sig ud med sin lange motorhjelm, buede taglinje og store 23-tommers alufælge, hvilket udfordrer konventionerne for elbiler.

Designet som en skulptur

Designet er dramatisk og futuristisk med en glasløs bagklap og panoramatag, som giver bilen en skulpturel karakter. Modellen fås i unikke farver såsom Miami Pink, inspireret af Art Deco-arkitekturen i Miami, og London Blue, der hylder Jaguars britiske arv. Senere blev også farven French Ultramarine præsenteret i Monaco, hvilket understreger bilens elegante udtryk med en metallisk glans.

En luksuriøs oplevelse for sanserne

Interiøret i Type 00 er lige så imponerende som det ydre. Materialerne er nøje udvalgt, blandt andet messing, travertin-sten og eksklusive tekstiler, der skaber en unik atmosfære. Teknologien i bilen understøtter en luksuriøs oplevelse, eksempelvis gennem skjulte skærme, Clearsight-display, og en særlig funktion kaldet Prism case, hvor interiørets atmosfære kan justeres efter førerens ønske ved hjælp af forskellige naturmaterialer.

Globalt fokus på kunst og kreativitet

Jaguar har valgt at introducere Type 00 på markante internationale begivenheder, herunder Miami Art Week, Paris Modeuge, Monaco Formula E-weekend og en spektakulær kunstinstallation i Tokyo i samarbejde med kunstneren YOSHIROTTEN. Dette globale engagement understreger Jaguars ambition om at knytte bånd mellem luksusbiler og kunstverdenen.

Fremtidens Jaguar på vejene fra 2025

Den første produktionsmodel inspireret af Type 00 bliver en elektrisk firedørs GT, som lanceres sidst i 2025. Den bygges i Storbritannien på den helt nye Jaguar Electric Architecture-platform (JEA). Bilen vil tilbyde en imponerende rækkevidde på op til 770 kilometer (WLTP) og kunne lade op til 321 kilometer på blot 15 minutter. Jaguar markerer således klart vejen mod en elektrisk fremtid præget af frygtløs innovation og kompromisløst design.

