Kevin Magnussen skriver kontrakt med BMW M Motorsport

BMW M Motorsport’s LMDh-program får en dansk tilføjelse fra Formel 1 til 2025-sæsonen. Kevin Magnussen bliver BMW M-fabrikskører og skal konkurrere i løb i en BMW M Hybrid V8 fra næste år. Den 32-årige dansker har deltaget i 185 Formel 1-løb mellem 2014 og 2024.

Kevin Magnussen har siden sin debut i 2014 deltaget i 185 Formel 1-løb. Danskeren sikrede sig en andenplads i sit allerførste løb, Australiens Grand Prix, og tog en historisk pole position i Brasiliens Grand Prix i 2022. Magnussen har også erfaring med sportsvognsprototyper fra 2021, hvor han – som fabrikskører for Cadillac – gennemførte en hel sæson i IMSA WeatherTech SportsCar Championship og opnåede én generel sejr og fem podieplaceringer. Samme år deltog Magnussen også i 24-timers løbet på Le Mans i LMP2-klassen.

BMW M Motorsport deltager med BMW M Hybrid V8 i både IMSA WeatherTech SportsCar Championship og verdensmesterskabet for sportsvogne, FIA World Endurance Championship, som inkluderer 24-timers løbet på Le Mans. Den komplette køreropstilling for begge mesterskaber vil blive annonceret på et senere tidspunkt.

Andreas Roos: Stor gevinst for projektet

“Kevin Magnussen er en fremragende tilføjelse til vores LMDh-program. Han har regelmæssigt demonstreret sin fart på højeste niveau i Formel 1 gennem det seneste årti. Takket være hans omfattende erfaring er han en stor gevinst for vores projekt. Hans tidligere fulde sæson med en sportsvognsprototype i 2021 er en yderligere fordel for os, da det helt sikkert vil gøre det lettere for ham at tilpasse sig vores BMW M Hybrid V8. Jeg er meget glad for, at Kevin Magnussen nu er en del af BMW M Motorsport-familien”, udtaler Head of BMW M Motorsport, Andreas Roos.

Kevin Magnussen: En fantastisk mulighed

“Jeg er glad og stolt over at repræsentere et så ikonisk motorsportsmærke som BMW i nogle af verdens mest legendariske racerløb. Efter 10 år i Formel 1 tager jeg hul på et nyt og spændende kapitel i min karriere, og jeg ser frem til at tage udfordringen op i de mest innovative og avancerede sportsvogne inden for langdistanceracing. En kæmpe tak til BMW M Motorsport for at give mig denne fantastiske mulighed. Jeg kan næsten ikke vente med at komme i gang med forberedelserne, og jeg ser frem til at skyde 2025-sæsonen i gang sammen med resten af holdet”, siger Kevin Magnussen.