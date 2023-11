Kørselsafgifter: Løsningen på fremtidens trafikale udfordringer?

De Danske Bilimportører, FDM, DI Transport og Bilbranchen Forener Kræfterne for Bæredygtig Mobilitet

I en fælles alliance har De Danske Bilimportører, FDM, DI Transport og Bilbranchen forelagt en vision for at tackle trængselsudfordringerne på Danmarks mest trafikerede veje. Gruppen præsenterer i dag fire principper for indførelse af kørselsafgifter som en progressiv løsning på det stigende problem med overbelastede vejnet.

Trængsel er ikke bare et nuværende problem; det er en voksende udfordring, der kræver dristige og innovative løsninger. I dette lys foreslår alliancen en omhyggeligt afstemt model for kørselsafgifter og deler i dag et konkret forslag med fire nøgleprincipper for en sådan ordning.

Mads Rørvig, administrerende direktør for De Danske Bilimportører, understreger betydningen af kørselsafgifter som et værktøj til at reducere trængsel, idet han siger: “Vores vurdering er, at vi bliver nødt til at indføre kørselsafgifter i Danmark. Ikke som en ny skatteskrue, men som et værktøj til at mindske trængslen på de mest trafikerede veje i Danmark.”

Moderne teknologi muliggør i dag intelligente og gennemsigtige systemer, hvilket åbner døren for en mere nuanceret tilgang til afgiftsstrukturer. Alliancen går endda videre med en progressiv idé om at anvende indtægterne fra kørselsafgifter til at reducere andre afgifter, såsom registreringsafgiften på biler i Danmark.

Mads Rørvig forklarer dette yderligere: “Indtægterne fra en fremtidig kørselsafgift bør fx bruges til at afskaffe registreringsafgiften på biler i Danmark. Det vil sætte ekstra fart på den grønne omstilling samt betyde mere sikkerhed i bilerne, da sikkerhedsudstyr i dag beskattes med op til 150 procent.”

Forslaget er blevet præsenteret på forsiden af Jyllandsposten d. 30. oktober 2023. Læs hele forslaget her