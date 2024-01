Toyota præsenterer ny udgave af GR Yaris med opgraderinger til 2024

Toyota har afsløret den seneste version af deres populære GR Yaris ved Tokyo Auto Salon i Japan.

Den nye GR Yaris fortsætter med at imponere med sin kompromisløse tilgang til performance og køreglæde, og den er udstyret med flere tekniske, designmæssige og konstruktive forbedringer, der vil glæde entusiaster over hele verden.

Kraftfuld og effektiv motor

Den nye GR Yaris er nu udstyret med en forbedret trecylindret 1.6-liters turboladet benzinmotor, der leverer imponerende 280 hestekræfter og et drejningsmoment på 390 Nm. Dette repræsenterer en stigning på 19 hestekræfter og 30 Nm i forhold til den foregående model, hvilket gør GR Yaris til den produktionsmodel med verdens mest kraftfulde trecylindrede motor.



Avanceret automatgear

En markant tilføjelse er introduktionen af den nye otte-trins GAZOO Racing Direct Automatic Transmission (GR-DAT).

Denne automatgearkasse, inspireret af rallybiler, tilbyder lynhurtige skift og kan vælges ud over den eksisterende seks-trins manuelle gearkasse. GR-DAT tilpasses førerens kørestil ved at forudsige gearskift baseret på bremse- og speederbrug, hvilket resulterer i en gnidningsfri og hurtigt køreoplevelse.

Fleksible køreindstillinger

En ny funktion til køreindstilling giver føreren mulighed for at tilpasse køreoplevelsen yderligere med indstillinger som Sport, Normal og Eco. Disse påvirker forskellige aspekter af køretøjet, såsom servostyring, klimaanlæg og speederrespons.

Forbedret firehjulstræk

GR Yaris bevarer sit elektronisk styrede firehjulstræk, kendt som GR FOUR, der justerer trækkraftfordelingen mellem for- og baghjulene i Normal, Sport og Track-tilstande. Dette system bidrager til optimal vejgreb og trækkraft, hvilket er afgørende for bilens ydeevne.

Strukturmæssige forbedringer og letvægtsdesign

For at forbedre stabiliteten er den nye GR Yaris blevet 13% mere vridningsstabil med flere punktsvejsninger og 24% øget brug af strukturelt klæbemiddel til karosseriet. Den unikke kombination af letvægtsmaterialer og specialdesignet platform sikrer, at GR Yaris fortsat er en af de letteste og mest agile biler i sin klasse.

Optimeret kabinedesign

Kabinen har gennemgået betydelige ændringer for at forbedre førerens oplevelse. Førersædet er blevet sænket med 25 mm, og rattet er justeret for at give en optimal siddeposition. De vigtigste knapper, herunder intercooler spray og VSC-OFF, er blevet flyttet tættere på føreren for nem adgang.

Forbedret udsyn og digitalt display

Udsynet bag rattet er forbedret ved at sænke instrumentbrættet og justere spejle og kontrolpanel.

Et nyt 12,3″ digitalt informationsdisplay foran føreren giver mulighed for at vælge mellem normal og sportslig visning og viser vigtige køreinformationer.

Udvendige ændringer for optimeret aerodynamik

Den udvendige styling har fået betydelige ændringer for at forbedre aerodynamikken. En ny frontgrill med et stålnet og en opdateret kofanger bidrager til optimal downforce. Ændringer i baglygterne og stoplyset på bagklappen forbedrer synligheden og muliggør lettere udskiftning.

Lanceringsdato og forventet tilgængelighed

Den nye Toyota GR Yaris forventes at være tilgængelig i Danmark og resten af Europa i løbet af 2024.

Toyota forventer at levere de første biler til kunderne omkring sommertid.

Toyota ser frem til at bringe den opgraderede GR Yaris til markedet og glæder sig over at fortsætte med at imødekomme behovene hos entusiaster og performance-bilentusiaster verden over.