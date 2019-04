Kommende Clio vokser sig klogere

Efter sommerferien bliver Clio endelig fornyet – og den nye femte generation er både mere moden og moderne at se på, og også interiøret bliver væsentligt opgraderet

Clio er på vej mod en tiltrængt opgradering med den femte generation, som kommer senere på året. Det er efterhånden nogle år siden at Renault overraskede med både Talisman og Megane, som viste en ny side af Renault. En mere moderne og omstillingsparat side. Men der har været stille i et par år, men nu skal Renault atter konkurrere i det kompakte b-segment.

Den helt nye Renault Clio bliver faktisk mindre udvendigt, større indvendigt og udstyrsmæssigt meget mere komplet, siger Renault selv. Mest tydeligt udefra er fronten, som er blevet mere moderne og adræt i udtrykket med LED-lygter i Renaults specielle C-form.

Nye motorer

Motormæssigt er der valget mellem tre forskellige og helt nye trecylindrede benzinmotorer fra 65 til 100 HK samt en firecylindret med 130 HK. Hertil kommer to helt nye dieselmotorer med 85 og 115 HK, og endelig vil der fra 2020 være mulighed for at køre hybridmotoriseret i Clio. Og det bliver som plugin ved vi ikke endnu.

Renaults første drivlinje af denne type består af en 1,6-liters benzinmotor med to elektromotorer; det hele koblet til en multigearkasse. Den nye motorenhed oplader batteriet ved enhver nedsættelse af farten, og derfor vil man i byen kunne køre rent elektrisk 80 % af tiden, hvilket svarer til et ca. 40 pct. lavere energiforbrug.

Tilpas genkendelig

Udvendigt er den totalt nye Clio mere moderne i det tilpas aggressive design, der umiskendeligt er Renault.

Når man sætter ind i kabinen kan man tilvælge det vellydende BOSE-lydsystem med ni højttalere mod før syv. Instrumentpanelet er nu også blevet helt digitalt med valg mellem 7″ eller 10″ skærm foran rattet, mens en lækker 9,3″ lodret skærm i midten af kabinen rummer bilens nye totale kommunikationsopkobling – Renault kalder det EASY CONNECT.

Skærmene er de største i klassen største, og de tilfører Clio et eksklusivt og brugervenligt udtryk.

Fælles platform

Ligesom i b.a. Megane er der også fire forskellige indstillinger, hvor bilisten vælger mellem Eco, Neutral, Sport eller den personlige, og alle køreindstillinger kan konfigureres af chaufføren selv.

Clio er bygget på den nye modulære CMF-B-platform, som Renault har udviklet sammen med Nissan og Mitsubishi. Platformen er 50 kilo lettere samt stivere end forgængeren, hvilket man kan håbe på skal forbedre køreegenskaberne.

Der er endnu ikke kommet priser på den kommende Renault.