Lamborghini hylder 60-året på FDM Jyllandsringen

En æra er gået siden Lamborghinis fødsel, og i anledning af det italienske superbilmærkes 60-års jubilæum fejres begivenheden med en uforglemmelig dag på FDM Jyllandsringen den 20. august.



Den spæde start i Sant’Agata

Tilbage i 1963 præsenterede den visionære forretningsmand Ferruccio Lamborghini verden for sin nyskabende bilvirksomhed – Automobili Lamborghini. Den første fabrik blev rejst nær Sant’Agata i Italien, og ambitionen var at udfordre de mest kraftfulde sportsvogne i verden. Lamborghinis banebrydende biler har sidenhen skabt en legendarisk arv, fra den tidlige 350 GT og Miura til de moderne mesterværker som Countach og den innovative hybrid Revuelto.

En uforglemmelig dag på Jyllandsringen

Fejringen af Lamborghinis 60-års jubilæum strækker sig globalt, og i Danmark sker det med en stor begivenhed under Grand Prix Danmark på FDM Jyllandsringen. Det er også en særlig lejlighed for Lamborghini Copenhagen, der fejrer deres 20-års jubilæum som Lamborghini-forhandler i Danmark.

På FDM Jyllandsringen vil bilentusiaster få mulighed for at opleve en bred vifte af Lamborghinier, fra gadebiler til racerbiler, og mærke suset af racerløb. Besøgende kan også se en historisk Lamborghini-model, der har lagt fundamentet for mærket.

Mia Skjoldstrand, Marketingchef hos Lamborghini Copenhagen, udtrykker begejstringen: “Lamborghini er et af bilhistoriens mest legendariske sportsvognsmærker, og derfor er det oplagt at fejre 60-året i et forum, som netop er tilegnet de mest entusiastiske fans. Det bliver en dag med masser af Lamborghini-oplevelser for både øjnene og ørerne.”

Kom helt tæt på de eksklusive biler

På FDM Jyllandsringen vil der være en særlig VIP-parkering til Lamborghini-ejere og mulighed for at komme tæt på racerbilerne i paddockområdet. Derudover vil en Lamborghini 350 GT, den første model fra Lamborghini, være udstillet takket være Selected Car Collection.

På racerbanen kan besøgende se tidligere VM-vinder Frederik Schandorff og Lamborghini GT3 Junior Driver Patrick Mathiesen i aktion i Special Saloon-klassen, hvor flere Super Trofeo-biler også deltager.

Billetter til Grand Prix Danmark på FDM Jyllandsringen den 20. august kan købes på fdmjyllandsringen.dk