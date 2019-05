Leaf: Nu med lang rækkevidde og flere kræfter

Nu får Leaf den rækkevidde, den skulle have haft fra dag ét – flere hk og den forlængede rækkevidde kan vække salget igen

OSLO: Elbilen Nissan Leaf er stadigvæk den mest solgte elbil i Europa, men konkurrenterne bliver flere, og de kører nu længere end den Leaf, som ellers har været blandt de logiske valg, hvis man ville have en prisvenlig elbil.

Derfor har Nissan nu gjort, hvad de nok reelt burde have gjort for længe siden: Lanceret en version af Leaf, som har en rækkevidde på ca. 385 km. Den har det fulde navn Leaf e+.

Det er heldigvis ikke den eneste nyhed i bilen, men det vender vi tilbage til.

For i første omgang handler det om den nye elmotor, som nu er på 62 kW, og det betyder ikke bare en længere rækkevidde, men også mere moment og flere hestekræfter.

Stadig klassisk Nissan

Der er egentligt ikke sket det helt store, hvis man bare kigger på Leaf udefra. Linjerne signalerer tydeligt Nissan, og slægtsskabet til den større Qashqai er umiskendeligt.

Alligevel er vi taget til verdens elbilscentrum Oslo for at at efterprøve, om der vitterligt er forskel på at køre i den nye, opdaterede Nissan Leaf, eller om det er business as usual. Forhåbentligt ikke, for Leaf er kommet lidt bagud i forhold til de ligeledes fornuftigt prissatte Hyundai Kona Electric samt Kia e-Niro og e-Soul.

Der har Nissan Leaf ikke haft en chance, for både rækkevidde og udstyrsniveau har været stærkere hos de koreanske konkurrenter. Det er de stadigvæk, men nu er afstanden mindsket væsentligt. Nu er det nemlig muligt at få Leaf med 217 hk. og et moment på 340 Nm.

Vi kan da også mærke, at Leaf har fået lidt flere kræfter. Den er en smule hurtigere i optrækket, og den er også noget hurtigere om at komme op i fart op trods af en lidt højere vægt. Bilen kører nu 0-100 km/t på 7,1 sek.

Til gengæld er det svært at vurdere, om Nissans ingeniører også har pillet ved affjedringen, for bilen vejer mellem 150-200 kg ekstra på grund at de ekstra batterier, som bidrager til den forlængede rækkevidde.

Leaf holder fast i systemet ProPilot, som er semiautomatisk kørsel og e-pedal, som muliggør at man kan køre Leaf helt uden at bruge bremsepedalen. Det er ganske vanedannende, men hvis man skal bremse hårdt, skal man lige lære at dosere rigtigt, for at undgå for hård og brat nedbremsning.

Smart nyt

Der er heller ikke de store ændringer i kabinen. Og dog: Endelig har Leaf fået det nyeste infotainmentsystem NissanConnect. Selv om skærmen ikke er blevet bedre i opløsningen, føles systemet lidt mere moderne, end det det afløser. Heldigvis.

Med NissanConnect følger desuden muligheden for at fjernbetjene sin bil via en app, så den er varmet op inden afgang, livetrafik og flere muligheder for at følge med i opladning og batteristatus.

Desuden kommer den nye Leaf med mulighed for hurtigopladning, hvilket også er noget, som forbrugerne er opmærksomme på. Der er mulighed for at lade bilen med op til 100 kW, og det betyder, at man kan lade bilen fra fx. 20 pct. til 80 pct. på 30 minutter, hvilket er en kæmpe forbedring i Leaf-sammenhæng.

Alt det betyder, at Nissan Leaf nu er en langt mere værdig konkurrent til de koreanske modeller, som ellers har knockoutet salget af Leaf i Danmark i 2019.

Veeeeentetid – også her

Der er bare én dårlig nyhed: Hvis du bestiller en Leaf e+ nu, ska du stadigvæk vente til januar med at få den leveret.

Så selv om Leaf nu er mere moderne og klar til konkurrencen, så er Danmark stadigvæk landet, hvor man skal vente på elbilerne, så snart de første eksempler er udsolgt.

Det er dog stadigvæk muligt at få Leaf med det velkendte 40 kWh-batteri til hurtig levering. De koster fra under 260.000 kr. og kan ligesom den udstyrsspækkede e+ bestilles nu. Dyreste Nissan Leaf bliver Leaf e+ Tekna til 361.400 kr. inkl. levering.