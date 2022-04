Lovende forslag til ny lovgivning om bilers data

EU-Kommissionen har fremlagt et forslag til en datalovgivning, der får stor indflydelse på adgangen til bilers data. Den europæiske autobranche efterlyser dog en særlovgivning for autobranchen.

AutoBranchen Danmark – Pressemeddelelse

AutoBranchen Danmark arbejder gennem Cecra, vores paraplyorganisation i Europa, for at sikre branchens rettigheder. Den kamp står i høj grad mod bilproducenterne, der ønsker mest mulig kontrol over bilernes data. Dermed kan de øge egne muligheder for at tjene penge på branchens bekostning.

Derfor arbejder Cecra sammen med otte andre paraplyorganisationer fra branchen og forbrugere på at sikre, at bilisterne selv får kontrol over deres data, så de frit kan vælge fx hvilket værksted de ønsker, samt hvem de vil dele bilens data med.

AutoBranchen Danmark er enig med de 9 organisationer i, at udspillet til en datalovgivning foreløbigt ser fornuftigt ud.

”Forslaget giver på tværs af brancher og produkter forbrugeren mulighed for at dele deres data med de virksomheder, de selv ønsker. Det er et vigtigt skridt på vejen til at sikre fri og fair konkurrence,” fortæller Gitte Seeberg.

Hun deler dog organisationernes ønske om en mere specifik lovgivning for autobranchen.

”Lovgivningen skal dække mange brancher og kan i sagens natur ikke være særlig specifik. Derfor er det vigtigt at vores branche, der arbejder med så komplicerede produkter, der skaber mange data, får sine egne retningslinjer, så vi får sikret den frie konkurrence i branchen i fremtiden. Derfor fortsætter de 9 organisationer med at presse på for et sæt tilstrækkelige retningslinjer for branchen”, siger Gitte Seeberg.